Ο Γουιλιάμ Μικελμπρενσί που έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο είναι ο βασικός στόχος του ΠΑΟΚ για τη θέση του δεξιού μπακ και οι συζητήσεις των δύο πλευρών προχωρούν καλά.

Οι «ασπρόμαυροι» αναζητούσαν τον κατάλληλο παίκτη για να συνθέσει δίδυμο με τον Τζόντζο Κένι στη θέση του δεξιού μπακ και τον βρήκαν στο πρόσωπο του 22χρονου Γάλλου που έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο.

Το όνομα του Μικελμπρενσί βρίσκεται πάνω-πάνω στη λίστα του ΠΑΟΚ και οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν αρχίσει και πάνε καλά, με αποτέλεσμα να υπάρχει αισιοδοξία για συμφωνία.

Ο 22χρονος Γάλλος είχε 26 συμμετοχές στη Bundesliga την περασμένη σεζόν με 4 ασίστ και ο «δικέφαλος του βορρά» θέλει να τον κλείσει άμεσα καθώς την Παρασκευή (31/7) θα πρέπει να δηλώσουν στην UEFA τα ονόματα των παικτών που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας, ο Μικελμπρενσί μέτρησε συνολικά 68 συμμετοχές στο Αμβούργο, στο οποίο είχε υπογράψει το 2022 παίρνοντας μεταγραφή από τη Μετς.