Το σχέδιο της FIFA να πουλήσει το Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και ανάμεσά τους είναι και αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον επίτροπο Αθλητισμού, Γκλεν Μικάλεφ, να παίρνει θέση.

Ο Τζάνι Ινφαντίνο θέλει να πουλήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο σε εταιρεία επενδυτών, την οποία θα διοικεί ο ίδιος μετά την τελευταία του θητεία στην προεδρία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, με τις αντιδράσεις να είναι έντονες και την ΕΕ να συντάσσεται. Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του επίτροπου Αθλητισμού, Γκλεν Μικάλεφ, ο οποίος ανέφερε…

«Αυτό δεν είναι μπέιζμπολ. Το Παγκόσμιο Κύπελλο παραμένει το σπουδαιότερο αθλητικό τουρνουά στον πλανήτη, παρά το γεγονός ότι η FIFA εκμεταλλεύεται κάθε εμπορική ευκαιρία. Αλλά όλα έχουν ένα όριο. Η αδιάκοπη εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου έχει γίνει διαβρωτική. Απειλεί τα ίδια τα στοιχεία που έχουν κάνει το ποδόσφαιρο το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο. Η εμπορική επιτυχία πρέπει να ενδυναμώνει το ποδόσφαιρο, όχι να το καταβροχθίζει. Κάτω τα χέρια μας από το άθλημά μας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο επίτροπος Αθλητισμού της Ε.Ε., Γκλεν Μικάλεφ και συνέχισε.

«Όλοι έχουμε ευθύνη. Οι παίκτες, οι οπαδοί, οι σύλλογοι, τα πρωταθλήματα, οι εθνικές ομοσπονδίες, οι συνομοσπονδίες και τα μέσα ενημέρωσης έχουν όλοι λόγο και θα πρέπει να τον κάνουν να ακουστεί. Ιδιαίτερη ανησυχία προκύπτει όταν οι ρυθμιστικές εξουσίες της FIFA ευθυγραμμίζονται με τα οικονομικά συμφέροντα ιδιωτικών φορέων. Δηλαδή, όταν η αξία των επενδύσεων εξαρτάται από τις αποφάσεις της FIFA. Αυτό εγείρει βαθιά ερωτήματα σχετικά με τη διακυβέρνηση, την ανεξαρτησία και τις συγκρούσεις συμφερόντων.

Αυτές οι προτάσεις εγείρουν επίσης σημαντικά ζητήματα δίκαιου ανταγωνισμού. Όπως αναγνωρίζεται επανειλημμένα από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αθλητικοί κανόνες υπόκεινται στο δίκαιο της ΕΕ όπου παράγουν οικονομικές επιπτώσεις. Στο πλαίσιο των εξουσιών της βάσει των Συνθηκών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά αυτές τις προτάσεις.

Υποστηρίζω επίσης την UEFA και τις εκκλήσεις των ενδιαφερόμενων μερών για μεγαλύτερη εποπτεία. Κάθε εθνική ομοσπονδία πρέπει να συμμετάσχει σε ουσιαστικές συζητήσεις -με τη συμμετοχή πρωταθλημάτων, συλλόγων, παικτών και οπαδών- πριν λάβει θέση».