Το Μουντιάλ του 2026 ολοκληρώθηκε, όμως η FIFA βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με μία από τις σημαντικότερες συζητήσεις στην ιστορία της. Σύμφωνα με αποκαλυπτικά δημοσιεύματα των Times και του Athletic, η διοίκηση του Τζιάνι Ινφαντίνο προωθεί ένα σχέδιο που προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας, στην οποία θα μεταφερθούν όλα τα εμπορικά δικαιώματα των μεγαλύτερων διοργανώσεων της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Η νέα εταιρεία θα ονομάζεται FIFA Forward Enterprises (FFE) και στόχος της θα είναι να διαχειρίζεται αποκλειστικά το εμπορικό σκέλος των διοργανώσεων της FIFA. Παράλληλα, η παγκόσμια ομοσπονδία σχεδιάζει να διαθέσει έως και το 21% της εταιρείας σε ιδιώτες επενδυτές, μία κίνηση που εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει περίπου 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια (3,2 δισ. λίρες).

Το σχέδιο έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη, με την UEFA να κάνει λόγο για μία πρωτοβουλία που ξεπερνά τα όρια που δεν πρέπει ποτέ να υπερβούν οι θεσμοί του ποδοσφαίρου, ενώ ευρωπαϊκές ομοσπονδίες ετοιμάζονται να συζητήσουν ακόμη και τα επόμενα βήματά τους απέναντι στη FIFA.

European nations will discuss potentially boycotting the World Cup if Gianni Infantino pushes ahead with plans to sell off part of FIFA to private investors. 🚨 pic.twitter.com/9uK8E56PhF — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 28, 2026

Η δημιουργία της FIFA Forward Enterprises

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ίδια η FIFA, η νέα εταιρεία θα αναλάβει το σύνολο της εμπορικής δραστηριότητας της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Σε αυτή θα μεταφερθούν τα εμπορικά δικαιώματα όλων των σημαντικών διοργανώσεων, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών, το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών, το Μουντιάλ Συλλόγων και κάθε άλλη εμπορική δραστηριότητα που σχετίζεται με τα κορυφαία προϊόντα της FIFA.

Η FIFA διευκρίνισε ότι θα παραμείνει το ανώτατο διοικητικό όργανο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και θα διατηρήσει την πλειοψηφία των μετοχών της νέας εταιρείας, εξακολουθώντας να έχει τον έλεγχο των αποφάσεων.

Η δημιουργία της FFE, ωστόσο, θα επιτρέψει για πρώτη φορά στη FIFA να αναζητήσει εξωτερικούς επενδυτές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν αποκλειστικά στην εμπορική αξιοποίηση των διοργανώσεων.

Η πώληση του 21% και τα 4,2 δισεκατομμύρια

Η FIFA επιβεβαίωσε ότι προτίθεται να διαθέσει έως και το 21% της νέας εταιρείας. Η συναλλαγή, σύμφωνα με την παγκόσμια ομοσπονδία, θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που θα χρησιμοποιηθεί άμεσα για τη χρηματοδότηση των εθνικών ομοσπονδιών μέσω ενός νέου μηχανισμού ανάπτυξης.

Η πρόταση δεν έχει ακόμη εγκριθεί. Για να τεθεί σε εφαρμογή θα πρέπει να λάβει το «πράσινο φως» τόσο από το 37μελές Συμβούλιο της FIFA όσο και από την πλειοψηφία των 211 εθνικών ομοσπονδιών-μελών της.

Το νέο πρόγραμμα FIFA Fast-Forward Programme

Τα χρήματα που θα προκύψουν από την πώληση του μειοψηφικού ποσοστού θα αποτελέσουν τη βάση του νέου FIFA Fast-Forward Programme (FFFP).

Σύμφωνα με τη FIFA, κάθε μία από τις 211 ομοσπονδίες θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων για ειδικά αναπτυξιακά έργα και άμεσες ανάγκες.

Παράλληλα, αυξάνεται σημαντικά και η χρηματοδότηση μέσω του ήδη υπάρχοντος προγράμματος FIFA Forward.

Η τακτική επιχορήγηση προς κάθε ομοσπονδία αναμένεται να ανέλθει στα 20 εκατομμύρια δολάρια στον επόμενο τετραετή κύκλο, από περίπου 8 εκατομμύρια που ισχύουν σήμερα.

Για την περίοδο 2031-2034 προβλέπεται νέα αύξηση στα 22 εκατομμύρια, ενώ στον κύκλο 2035-2038 η χρηματοδότηση θα φτάσει τα 24 εκατομμύρια δολάρια ανά ομοσπονδία.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της FIFA, η συνολική αναπτυξιακή χρηματοδότηση θα ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στα επόμενα χρόνια.

Οι δηλώσεις του Τζιάνι Ινφαντίνο

Παρουσιάζοντας το σχέδιο, ο πρόεδρος της FIFA υποστήριξε ότι η νέα εταιρική δομή αποτελεί το επόμενο στάδιο ανάπτυξης της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

«Το επόμενο στάδιο ανάπτυξής μας χρειάζεται μια δομή όπου η εμπορική πλευρά του παιχνιδιού θα λειτουργεί ως μια στοχευμένη, αφοσιωμένη επιχείρηση, με την αξία της να μοιράζεται όλο και καλύτερα σε όλο τον κόσμο.

Κάθε ομοσπονδία-μέλος της FIFA θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να αναζητήσει ένα δίκαιο μερίδιο από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για να διαμορφώσει το μέλλον της, αποφασίζοντας η ίδια αντί να βασίζεται σε άλλους. Πρόκειται για τον εκδημοκρατισμό του ποδοσφαίρου παγκοσμίως», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ινφαντίνο.

Οι σύμβουλοι του project

Η FIFA επιβεβαίωσε ότι βασικός οικονομικός σύμβουλος της διαδικασίας είναι η JP Morgan, η οποία εργάζεται εδώ και μήνες πάνω στο συγκεκριμένο σχέδιο.

Σημαντικό ρόλο στην επενδυτική διαδικασία αναμένεται να έχει η Thrive Eternal, επενδυτικό όχημα του Αμερικανού επιχειρηματία Τζόσουα Κούσνερ, αδελφού του Τζάρεντ Κούσνερ.

Στο project συμμετέχουν επίσης ως σύμβουλοι η OpenEconomics, ενώ σημαντικό ρόλο έχει και ο Γκρεγκ Μαφέι, πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Liberty Media κατά την περίοδο εξαγοράς και ανάπτυξης της Formula One.

Ενδιαφέρον συμμετοχής έχει εκδηλώσει και η Apollo Sports Capital, επενδυτικό fund που δραστηριοποιείται στον χώρο του αθλητισμού.

Ποιος είναι ο Κούσνερ και ποια η σχέση με Τραμπ;

Ο Τζόσουα Κούσνερ είναι Αμερικανός επιχειρηματίας και επενδυτής, ιδρυτής της Thrive Capital.

Το όνομά του έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με σημαντικές επενδύσεις στον χώρο της τεχνολογίας, ενώ συμμετέχει και στη διεκδίκηση της νέας ομάδας του ΝΒΑ στο Λας Βέγκας μαζί με τον πρώην επικεφαλής της Disney, Μπομπ Ιγκερ.

Παράλληλα, είναι αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ, συζύγου της Ιβάνκα Τραμπ, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στην αμερικανική υποψηφιότητα για τη διοργάνωση του Μουντιάλ του 2026.

Δεν είναι η πρώτη προσπάθεια

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τζιάνι Ινφαντίνο επιχειρεί να προσελκύσει εξωτερικές επενδύσεις στις διοργανώσεις της FIFA.

Το 2018 είχε παρουσιάσει σχέδιο αξιοποίησης επένδυσης ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τη συμμετοχή της SoftBank και κεφαλαίων από τη Σαουδική Αραβία, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο διευρυμένο Club World Cup και μία νέα παγκόσμια διοργάνωση εθνικών ομάδων. Το συγκεκριμένο σχέδιο δεν προχώρησε.

Παράλληλα, η FIFA είχε συνδεθεί και με τις πρώτες συζητήσεις γύρω από την European Super League, όταν η JP Morgan είχε αναλάβει τη χρηματοδότηση του εγχειρήματος, αν και αργότερα ο Ινφαντίνο είχε ταχθεί δημόσια απέναντι στη διοργάνωση.

UEFA statement on The Times article: ⬇️ pic.twitter.com/ye1tjfWRCb — UEFA (@UEFA) July 28, 2026

Η αντίδραση της UEFA

Η πρώτη επίσημη αντίδραση ήρθε από την UEFA. Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία εξέδωσε ιδιαίτερα αυστηρή ανακοίνωση, στην οποία ξεκαθάρισε ότι θεωρεί το σχέδιο εξαιρετικά σοβαρό.

«Αυτό ξεπερνά ένα όριο που οι θεσμοί του ποδοσφαίρου δεν πρέπει ποτέ να υπερβούν.

Η UEFA αντιμετωπίζει το θέμα με εξαιρετική σοβαρότητα, όπως οφείλει να κάνει και κάθε εθνική ομοσπονδία. Το ίδιο ισχύει για τις λίγκες, τους συλλόγους, τους ποδοσφαιριστές, τους φιλάθλους, τις κυβερνήσεις και όλους όσοι ενδιαφέρονται για το μέλλον του παιχνιδιού.

Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν αποτελούν περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση, ειδικά όταν δεν υπάρχει καμία διαφάνεια για το ποιος ωφελείται οικονομικά.

Κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου. Δεν είναι στη δικαιοδοσία της FIFA να το πουλήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών

Οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν έκτακτη τηλεδιάσκεψη μέσα στην εβδομάδα. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις γύρω από το σχέδιο της FIFA, ενώ μεταξύ των σεναρίων που φέρονται να εξετάζονται βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ μελλοντικού Παγκοσμίου Κυπέλλου ως απάντηση στις πρωτοβουλίες της διοίκησης Ινφαντίνο.

Παράλληλα, αρκετές εθνικές ομοσπονδίες υποστηρίζουν ότι δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις προθέσεις της FIFA.

Η σχέση Ινφαντίνο και Τσέφεριν

Το νέο ζήτημα έρχεται να προστεθεί στις ήδη δύσκολες σχέσεις ανάμεσα στον Τζιάνι Ινφαντίνο και τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Όπως αναφέρεται, η δυσαρέσκεια της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας απέναντι στη διοίκηση της FIFA έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα και η νέα πρωτοβουλία αποτελεί ακόμη ένα σημείο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο οργανισμών.

Τα οικονομικά δεδομένα της FIFA

Η FIFA βρίσκεται στην ισχυρότερη οικονομική θέση της ιστορίας της. Ο κύκλος 2023-2026 αναμένεται να αποφέρει περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο των 13 δισεκατομμυρίων και καταγράφοντας υπερδιπλάσια έσοδα σε σχέση με την προηγούμενη τετραετία.

Εφόσον η νέα εταιρεία αναλάβει την πλήρη εμπορική αξιοποίηση των διοργανώσεων της FIFA, είναι πιθανό να ακολουθήσουν νέες πρωτοβουλίες εμπορικής ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων ένα Παγκόσμιο Κύπελλο με 64 ομάδες, περαιτέρω διεύρυνση ή συχνότερη διεξαγωγή του Μουντιάλ Συλλόγων, καθώς και αντίστοιχες κινήσεις στις γυναικείες διοργανώσεις.

Τα σενάρια για τον ρόλο του Ινφαντίνο

Οι Times αναφέρουν ακόμη ότι υπάρχουν εικασίες πως ο Τζιάνι Ινφαντίνο θα μπορούσε να αναλάβει επικεφαλής της νέας εταιρείας, λαμβάνοντας απολαβές αντίστοιχες με εκείνες του επιτρόπου του NFL, Ρότζερ Γκούντελ.

Η FIFA, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι κάτι τέτοιο «δεν έχει ποτέ συζητηθεί», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τόσο ο πρόεδρος όσο και η διοίκηση της ομοσπονδίας θα πρέπει να έχουν ηγετικό ρόλο στη νέα εταιρεία, ώστε η FIFA να διατηρεί τον έλεγχο οποιασδήποτε θυγατρικής της σύμφωνα με το καταστατικό και προς όφελος των ομοσπονδιών-μελών της.

Το προσεχές διάστημα οι προτάσεις θα τεθούν προς έγκριση στα αρμόδια όργανα της FIFA. Εφόσον εγκριθούν, η δημιουργία της FIFA Forward Enterprises θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες οργανωτικές και εμπορικές αλλαγές στην ιστορία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.