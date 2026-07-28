Να διαθέσει προς πώληση σε ιδιώτες επενδυτές μετοχές του Μουντιάλ σχεδιάζει ο Τζάνι Ινφαντίνο, πρόεδρος της FIFA, όπως αναφέρουν οι Times σε σχετικό ρεπορτάζ.

Ο επικεφαλής της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας έγινε αρκετές φορές στόχος κριτικής κατά τη διάρκεια του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου για διάφορους λόγους και τώρα φέρεται να σχεδιάζει κάτι που δεν θα μπορούσε να φανταστεί κανείς.

Όπως αναφέρουν οι Times, το σχέδιο του Ινφαντίνο προβλέπει τη δημιουργία εταιρείας που θα αναλάβει τη διοργάνωση του Μουντιάλ Ανδρών και Γυναικών όσο και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, πουλώντας ποσοστά μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές.

Οι Times υποστηρίζουν ότι πρόσωπα που βρίσκονται στο περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ έχουν ενημερωθεί για όλα αυτά, ενώ μετοχές, αξίως κοντά στα 20 εκατ. ευρώ, θα έχει και η καθεμία από τις 211 εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες-μέλη της FIFA. Από εκεί και πέρα, θα είναι απόφαση της κάθε ομοσπονδίας το αν θα διατηρήσει το ποσοστό της ή θα το πουλήσει για να αυξήσει τα έσοδά της.

Σε αυτή την εταιρεία, υπογραμμίζουν οι Times, ο Ινφαντίνο θα αναλάβει τον ρόλο του «επιτρόπου» και θα είναι αυτός που θα τη διοικεί μετά την τελευταία του θητεία στην προεδρία της FIFA, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2031. Και από τη στιγμή που θα αναλάβει τη διοίκηση της εταιρείας, οι ετήσιες απολαβές του θα είναι πάνω από 60 εκατ. ευρώ, στα πρότυπα του επικεφαλής του NFL.