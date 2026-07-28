Με ανακοίνωσή της, η UEFA ασκεί έντονη κριτική στη FIFA μετά το ρεπορτάζ των Times για το σχέδιο του Τζάνι Ινφαντίνο για πώληση του Μουντιάλ.

Κατά τη διάρκεια του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου υπήρξε ένταση ανάμεσα στην UEFA και τη FIFA λόγω της υπόθεσης Μπάλογκαν πριν το ΗΠΑ – Βέλγιο και το κλίμα παραμένει ίδιο, όπως δείχνει και η νέα ανακοίνωση της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Το ρεπορτάζ των Times για το σχέδιο του Ινφαντίνο για πώληση του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές θορύβησε την UEFA, η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής…

«Αυτό ξεπερνά ένα όριο που οι θεσμοί του ποδοσφαίρου δεν πρέπει ποτέ να υπερβούν. Η UEFA αντιμετωπίζει το θέμα με εξαιρετική σοβαρότητα, όπως οφείλει να κάνει και κάθε Εθνική Ομοσπονδία. Το ίδιο ισχύει για όλους τους εμπλεκόμενους: Πρωταθλήματα, συλλόγους, παίκτες, φιλάθλους, κυβερνήσεις και κάθε φορέα που ενδιαφέρεται για το μέλλον του παιχνιδιού.

Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν αποτελούν περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση -ειδικά όταν δεν υπάρχει καμία διαφάνεια για το ποιος ωφελείται οικονομικά. Κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου. Δεν είναι στη δικαιοδοσία της FIFA να το πουλήσει».