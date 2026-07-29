Η πρόταση της FIFA να πουλήσει μέρος των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον κόσμο του ποδοσφαίρου, με τις ανησυχίες να επικεντρώνονται τόσο στην επιρροή που θα μπορούσαν να αποκτήσουν οι νέοι επενδυτές όσο και στις σχέσεις τους με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο επιχειρηματίας Τζόσουα Κούσνερ, επικεφαλής της επενδυτικής εταιρείας Thrive Capital, η οποία ηγείται της κοινοπραξίας που επιδιώκει να αποκτήσει μερίδιο στη διοργάνωση.

Παρότι η FIFA διαβεβαιώνει ότι θα διατηρήσει την πλειοψηφία του ελέγχου του Μουντιάλ, αρκετοί φοβούνται ότι οι επενδυτές θα αποκτήσουν σημαντική επιρροή, επιδιώκοντας απόδοση στα κεφάλαια που θα διαθέσουν. Οι ανησυχίες ενισχύονται από τη στενή σχέση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, με τον Ντόναλντ Τραμπ τα τελευταία χρόνια.

Η πρόταση της FIFA και οι αντιδράσεις

Η FIFA επιβεβαίωσε ότι η Thrive Capital, η επενδυτική εταιρεία που ίδρυσε ο Τζόσουα Κούσνερ το 2009 σε ηλικία μόλις 24 ετών, θα ηγηθεί της διαδικασίας εξαγοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επενδυτική ομάδα συμμετέχουν και άλλα πρόσωπα που διατηρούν στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση Τραμπ.

Όπως αναφέρουν οι Times, ο Τζιάνι Ινφαντίνο ενημέρωσε τα μέλη της FIFA ότι θα λάβουν από 30 εκατομμύρια λίρες το καθένα, εφόσον εγκρίνουν το σχέδιό του μέσα στις επόμενες 53 ημέρες.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας (FA) και η Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής (Concacaf) δηλώνουν ότι είναι «βαθιά ανήσυχες» για την πρόταση, ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ καταδίκασε το σχέδιο.

Ποιος είναι ο Τζόσουα Κούσνερ

Το επώνυμο Κούσνερ είναι ιδιαίτερα γνωστό στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η οικογένεια έχει αποκτήσει τεράστια περιουσία μέσα από τον χώρο των ακινήτων και της πολιτικής.

Ο πατέρας του, Τσαρλς Κούσνερ, 72 ετών, εξέτισε ποινή φυλάκισης 14 μηνών, αφού καταδικάστηκε για παράνομες χρηματοδοτήσεις προεκλογικών εκστρατειών, φοροδιαφυγή και παρεμπόδιση δικαιοσύνης. Το 2020 έλαβε χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ και πέρυσι διορίστηκε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γαλλία και το Μονακό.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Τζάρεντ Κούσνερ, 45 ετών, είναι ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την ειρήνη, με αντικείμενο κυρίως τις διπλωματικές σχέσεις στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία. Παράλληλα, είναι σύζυγος της μεγαλύτερης κόρης του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα Τραμπ.

Σε αντίθεση με τον πατέρα και τον αδελφό του, ο 41χρονος Τζόσουα Κούσνερ διατηρεί χαμηλότερο δημόσιο προφίλ, γι’ αυτό και στον επιχειρηματικό κόσμο είναι γνωστός ως «ο άλλος Κούσνερ». Ωστόσο, φέρεται να διατηρεί στενή σχέση με τον μεγαλύτερο αδελφό του.

Από το Χάρβαρντ στη δημιουργία μιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας

Οι Τζόσουα και Τζάρεντ Κούσνερ σπούδασαν στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και μετά την αποφοίτησή τους συμμετείχαν σε αρκετές κοινές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Ο Τζάρεντ υπήρξε αρχικά επενδυτής στην Thrive Capital, ωστόσο αναγκάστηκε να πουλήσει το μερίδιό του πριν αναλάβει θέση στον Λευκό Οίκο το 2017.

Παρά το γεγονός ότι όλα τα μέλη της οικογένειας έχουν γνωρίσει σημαντική οικονομική επιτυχία, ο Τζόσουα Κούσνερ θεωρείται ο πιο εύπορος. Η επενδυτική του εταιρεία συγκαταλέχθηκε στους πρώτους χρηματοδότες του Instagram και της OpenAI, ενώ σήμερα διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 18,6 δισεκατομμυρίων λιρών.

Η προσωπική του περιουσία εκτιμάται στα 3,9 δισεκατομμύρια λίρες.

Η προσωπική ζωή και οι επενδύσεις στον αθλητισμό

Το 2018 παντρεύτηκε την επιχειρηματία, σούπερ μόντελ και πρώην «άγγελο» της Victoria’s Secret, Κάρλι Κλος. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά και μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στις κατοικίες του στο Μαϊάμι και τη Νέα Υόρκη.

Τζόσουα Κούσνερ και Κάρλι Κλος

Μέσω της κοινής επιχειρηματικής τους εταιρείας Bedford Media έχουν αποκτήσει αρκετά αναγνωρίσιμα μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, διατηρούν στενή φιλική σχέση με την Τέιλορ Σουίφτ και παρευρέθηκαν νωρίτερα μέσα στον μήνα στον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι.

Ο Τζόσουα Κούσνερ έχει επίσης ισχυρή παρουσία στον χώρο του αθλητισμού, καθώς έχει αποκτήσει μειοψηφικά πακέτα μετοχών στην ομάδα μπάσκετ Μαϊάμι Χιτ και στην ομάδα μπέιζμπολ Σαν Φρανσίσκο Τζάιαντς.

Οι πολιτικές αποστάσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ

Παρά τους στενούς δεσμούς της οικογένειας Κούσνερ με τον Λευκό Οίκο, ο Τζόσουα Κούσνερ έχει επιλέξει να κρατήσει αποστάσεις από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος είναι διαχρονικά υποστηρικτής του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως και η σύζυγός του Κάρλι Κλος, η οποία έχει δηλώσει ότι δεν έχει γνωρίσει ποτέ προσωπικά τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Κάρλι Κλος στήριξε δημόσια τις προεδρικές υποψηφιότητες της Χίλαρι Κλίντον, του Τζο Μπάιντεν και της Κάμαλα Χάρις, οι οποίοι είχαν αναμετρηθεί εκλογικά με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τζόσουα Κούσνερ δεν ψήφισε τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2016 και συμμετείχε στην Πορεία των Γυναικών στην Ουάσινγκτον λίγο μετά την ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου.