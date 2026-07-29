Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πέμπτη (30/7) την Πάκσι στη ρεβάνς της εκτός έδρας νίκης τους με 2-1 στο πρώτο ματς για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League και ο Τζέικομπ Νίστρουπ τόνισε ότι δεν θα γίνουν μεγάλες αλλαγές.

Οι «πράσινοι» είναι έτοιμοι να σφραγίσουν την πρόκριση για τον επόμενο γύρο, όπου τους περιμένει η ΤΣΣΚΑ 1948, με τον προπονητής τους να λέει τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

Για τη ρεβάνς και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα: «Εγώ και το σταφ έχουμε αναλύσει πολύ καλά την Πάκσι. Είναι μία ομάδα που έχει παίξει πολλά λεπτά μαζί και με τον ίδιο προπονητή. Πιέζουν καλά ψηλά, είναι καλοί στις στατικές φάσεις. μάχονται. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν καλό ή κακό το αποτέλεσμα. Μας δίνει όμως ένα πλεονέκτημα. Είμαστε το φαβορί και θέλουμε να κερδίσουμε στην έδρα μας»

Για τις χαμένες ευκαιρίες στον πρώτο αγώνα και το επίσημο ντεμπούτο του μπροστά στον κόσμο: Όταν οι παίκτες έχουν μία μεγάλη ευκαιρία όλοι θέλουν να σκοράρουν. Οι παίκτες θέλουν να τα πάνε καλύτερα εκεί αύριο. Δεν είναι όμως οι τελικές που φτιάχνεις, αλλά κι εκείνες που δέχεσαι. Ελπίζω πως θα τα πάμε καλύτερα αύριο στο να κάνουμε γκολ τις τελικές μας.

Ελπίζω να δω πολλές πράσινες μπλούζες αύριο στο γήπεδο, να μας ωθήσουν στη νίκη. Θα υπάρξουν πάνω κάτω, νίκες και ήττες, είμαι σίγουρος ότι εκείνοι θα είναι πάντα στο πλευρό μας. Θα υπάρξουν δύσκολες στιγμές, εκεί θα τους χρειαστούμε σίγουρα».

Για το αν θα κάνει αλλαγές: «Δεν νομίζω πως θα αλλάξουμε πολλά. Τα πήγαμε καλά στο πρώτο ματς δημιουργώντας αρκετά. Ο αντίπαλος δεν είναι μία εύκολη ομάδα. Θα υπάρξουν και δύσκολες στιγμές αύριο, γιατί είναι καλή ομάδα. Θα δούμε κάποια πράγματα που είδαμε στο πρώτο ματς και θεωρούμε πως μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα, αλλά όχι μεγάλες αλλαγές».

Για τη φιλοσοφία του και σε ποιο βαθμό έχει περάσει στην ομάδα: ««Δεν υπάρχει προπονητής που θα περάσει τη φιλοσοφία του στην ομάδα σ’ ένα επίσημο ματς. Αυτό μπορεί να πάρει μήνες ή και μία ολόκληρη σεζόν. Δεν περιμένουμε να είμαστε τέλειοι σε κάθε κατάσταση που θα προκύψει στο ματς. Χρειαζόμαστε χρόνο. Πρέπει να πάρουμε όμως και τα αποτελέσματα, αυτό το διάστημα που δουλεύουμε την ομάδα.

Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κερδίσουμε τα ματς στην Ευρώπη και στην αρχή του πρωταθλήματος μέχρι να είμαστε έτοιμοι».