Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος θα είναι ο αντικαταστάτης του Κωνσταντή Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια.

Ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ήρθε την Τρίτη (28/7) στην Αθήνα και μία μέρα μετά η μεταγραφή του επισημοποιήθηκε με την ανακοίνωση της ερυθρόλευκης ΠΑΕ.

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα, Στέφαν Ορτέγκα Μορένο.

Γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 1992 στο Hofgeismar και το δεύτερο μισό της σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στη Nottingham Forest, με την οποία έφτασε έως τα ημιτελικά του Europa League.

Ο 33χρονος γκολκίπερ ανήκε στη Manchester City από το καλοκαίρι του 2022 έως τον Φλεβάρη του 2026, έχοντας κάνει 56 συμμετοχές υπό την καθοδήγηση του Pep Guardiola. Τη σεζόν 2022-2023, κατά την οποία η βρετανική ομάδα κατέκτησε το τρεμπλ (Premier League, FA Cup, UEFA Champions League), ο Ορτέγκα πραγματοποίησε 14 συμμετοχές.

Σε ηλικία 15 ετών εντάχθηκε στην Arminia Bielefeld, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 220 συμμετοχές, βοηθώντας τη να εξασφαλίσει την άνοδο στην Bundesliga το 2020.

Στέφαν, ο Ολυμπιακός σε καλωσορίζει στην οικογένειά του».