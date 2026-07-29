Με τη δεύτερη ανακοίνωσή της μέσα σε δύο μέρες η UEFA στρέφεται ξανά κατά της FIFA και του σχεδίου της για πώληση του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές.

Μπορεί οι Αλεξάντερ Τσέφεριν και Τζάνι Ινφαντίνο να είχαν αποκαταστήσει τις σχέσεις τους το προηγούμενο διάστημα, τώρα όμως υπάρχει ξανά χάσμα ανάμεσα στις δύο ομοσπονδίες, με την UEFA να επιτίθεται ξανά στη FIFA.

Συγκεκριμένα, σε νέα ανακοίνωσή της, αναφέρει τα εξής: «Σήμερα πληροφορηθήκαμε για την προθεσμία που έθεσε η FIFA στις ομοσπονδίες, ζητώντας τους να στηρίξουν τις προτάσεις της, διαφορετικά θα αποσυρθεί η προσφορά για την εφάπαξ καταβολή χρηματικού ποσού.

Αυτό και μόνο αρκεί για να κατανοήσει κανείς τη φύση αυτού του σχεδίου. Ωστόσο, έχοντας συνομιλήσει με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς του αθλήματος, η UEFA γνωρίζει ότι υπάρχει σημαντική και αυξανόμενη αντίθεση στο σχέδιο της FIFA.

Η FIFA δεν μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το άθλημά μας για να πλουτίζει η ίδια και οι συνεργάτες της. Μπορούμε να αναπτύξουμε το άθλημα με σωστό τρόπο.

Είναι καιρός να θέσουμε σε προτεραιότητα τις ομοσπονδίες, τους συλλόγους, τα πρωταθλήματα, τους παίκτες και τους φιλάθλους».