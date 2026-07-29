Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) ο Γκουστάβο Σα και απομένουν τα τυπικά πλέον για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.

Ο 21χρονος Πορτογάλος χαφ, ο οποίος αγωνιζόταν στη Φαμαλικάο, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας του και βρέθηκε στο στόχαστρο αρκετών ομάδων, τελικά όμως θα φοράει τα «ερυθρόλευκα» πλέον, καθώς υπάρχει συμφωνία σε όλα.

Ο Γκουστάβο Σα θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, ενώ στις πρώτες του δηλώσεις, μετά την άφιξή του, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Θα είναι πολύ ωραίο, ξέρω ότι έρχομαι στην μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας.

Το γεγονός πως εδώ παίζουν πολλοί Πορτογάλοι και κάποιοι Βραζιλιάνοι, ο Τσικίνιο, ο Ζότα και ο Κάρμο που τους γνωρίζω από το πορτογαλικό πρωτάθλημα και έχουμε παίξει αντίπαλοι, έπαιξε μεγάλο ρόλο και ήταν ένας μεγάλος παράγοντας ώστε να έρθω εδώ.

Μπορώ να παίξω στις θέσεις 8 και 10, θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής και νομίζω πως είμαι ένας πολύ έξυπνος παίκτης, δουλεύω για την ομάδα και δεν σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Αυτές είναι οι καλύτερες αξίες στο παιχνίδι μου», ήταν τα λόγια του.