Η Έλενα Μακρή επέστρεψε στις κοινές αναμνήσεις της με τον Αντώνη Λυμπέρη, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία από διακοπές τους στη Μήλο και γράφοντας για τη δύσκολη καθημερινότητα που εξακολουθεί να ζει 21 μήνες μετά τον θάνατό του.

Στην πρώτη ανάρτησή της, περιέγραψε πώς η εικόνα αυτή την οδήγησε πίσω σε μια περίοδο που οι δυο τους απολάμβαναν απλές στιγμές μαζί, σημειώνοντας ότι η διαδικασία του πένθους παραμένει εξαιρετικά επώδυνη.

«Σαν σήμερα πριν λίγα χρόνια σου έβγαλα αυτή τη φωτογραφία. Ήσουν τόσο ωραίος όπως έβγαινες από τα νερά της Μήλου, εσύ κι εγώ οι δυο μας διακοπές. Μας έκανε τόσο ευτυχισμένους το φουσκωτό και μια ταβέρνα… τα πράσινα μάτια σου ίδια με το νερό. Στο είπα δυνατά και πόζαρες με αυτό σου το υπέροχο χαμόγελο. Μπαίνουμε στους 21 μήνες. Η διαδικασία του πένθους είναι σαν να έχεις σπάσει κόκαλα στα πλευρά σου. Πονάς και με την κάθε ανάσα που εισπνέεις».

Το πένθος και η ζωή μετά την απώλεια

Σε δεύτερο story, η Έλενα Μακρή έγραψε πως η απώλεια δεν ακολουθεί μια σταθερή πορεία, αλλά επιστρέφει απρόσμενα μέσα από σκέψεις, εικόνες και αναμνήσεις, ακόμη και σε στιγμές που όλα μοιάζουν να κυλούν φυσιολογικά.

Όπως ανέφερε:

«Το πένθος έρχεται και φεύγει όπως τα καλά όνειρα και οι ξαφνικοί εφιάλτες. Αντέχεις και πονάς. Είσαι για κάτι χαρούμενος και όλα ανατρέπονται στη στιγμή γιατί έκανες έναν συνειρμό. Θρηνείς για εσένα, για αυτά που ειπώθηκαν, αυτά που δεν πρόλαβαν, για τα υπέροχα, για τα φρικιαστικά, ενώ σαδιστικά θες να τα ξαναζήσεις. Χαλάλι λες. Και πάλι διατηρείς μέσα σου τον θρήνο σαν φυλαχτό γιατί αν και πονά σαν το σπάσιμο πλευρού σου υπενθυμίζει τα χρόνια σου, τη ζωή σου όλη. Παρακολουθείς στα social τις τρελές χαρές των άλλων και τα οργιώδη ξεφαντώματα και νιώθεις πως θα είσαι πάντα θεατής, Κάποιος που για πάντα θα προσποιείται πως προχωρά, κρατώντας τις ανάσες του από τον φρικτό πόνο του κομματιασμένου σου πλευρού».

Η αναφορά στα social media και στις αναμνήσεις από τη Μήλο

Κλείνοντας, η σύζυγος του εκδότη εξήγησε ότι η καθημερινή έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν λειτουργεί για εκείνη ως διέξοδος, αλλά την οδηγεί ξανά στις στιγμές που έζησε με τον Αντώνη Λυμπέρη.

Στην ανάρτησή της έγραψε:

«Τυχεροί όσοι νιώθουν ευαισθησία. Πιο τυχεροί όσοι δεν νιώθουν τίποτα σαν ντουβάρια. Έχω απελπιστεί να βλέπω ιστορίες ανθρώπων που ζουν για να διαφημίζουν την ακριβή χαρά τους. Καλύτερα να κοιτάω όλη την ώρα αυτά τα υπέροχα μπλε νερά, κατεμεσής της Μήλου, τραβηγμένες αναμνήσεις λίγα χρόνια πριν, όταν είχε ο ένας τον άλλον. Να εκτιμάτε την ανεκτίμητη αγάπη».