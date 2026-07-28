Διαφορετική τροπή πήρε η συναυλία του Μανώλη Μητσιά στο Δίον της Πιερίας, καθώς ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Νίκου Γκάτσου δεν παρουσιάστηκε όπως είχε προγραμματιστεί, λόγω ζητήματος που προέκυψε με την άδεια εκτέλεσής του.

Η συναυλία, που ήταν αφιερωμένη σε τραγούδια του σπουδαίου στιχουργού Νίκου Γκάτσου, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, ωστόσο κατά τη διάρκειά της ανακοινώθηκε ότι δεν είχε δοθεί η απαραίτητη άδεια για την παρουσίαση τραγουδιών του Γκάτσου που είχαν μελοποιηθεί από τον Μάνο Χατζιδάκι.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργος, δεν επέτρεψε την εκτέλεση των συγκεκριμένων τραγουδιών, καθώς αφορούν έργα του μεγάλου συνθέτη.

Ανάμεσα στα τραγούδια που δεν μπορούσαν να παρουσιαστούν ήταν και το εμβληματικό «Γιάννης ο φονιάς». Ο Μανώλης Μητσιάς, όπως ανέφερε ο ίδιος από τη σκηνή, υποχρεώθηκε για πρώτη φορά στα 50 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας να μην το τραγουδήσει, αλλά να το απαγγείλει.

Το γνωστό τραγούδι, με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου και τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι, παρουσιάστηκε με διαφορετικό τρόπο, με τον Μανώλη Μητσιά να μεταφέρει στο κοινό μόνο τους στίχους του έργου.

Μιλώντας στο κοινό, η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος της συναυλίας, διάβασε το ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε στις 3 Ιουλίου.

Στο μήνυμα ο εκπρόσωπος της πλευράς του Γιώργου Χατζιδάκι ανάφερε, μεταξύ άλλων, ότι «οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί από το υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι και ότι στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζιδάκι είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζιδάκι».

Κάποιοι από τους θεατές φώναξαν «αίσχος» στο άκουσμα του μηνύματος, με την Αγαθή Δημητρούκα να προσθέτει ότι «η εν λόγω απαγόρευση εστάλη με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Τα συμπεράσματα δικά σας».

«Τώρα θα ζήσουμε όλοι μια σπάνια στιγμή. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα τραγουδήσει τον “Γιάννη το φονιά”, θα τον απαγγείλει». Αμέσως μετά ο δημοφιλής τραγουδιστής είπε από την πλευρά του ότι «είναι η πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι που δεν το τραγουδάω, μόνο το απαγγέλω».