«Πρότεινα στον δήμαρχο να εξετάσουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο βορειότερο νησί του Δωδεκανησιακού συμπλέγματος, προσθέτοντας πως «θα ήμουν απολύτως διατεθειμένος να αντικαταστήσω όλα τα οχήματά σας δωρεάν, με ηλεκτρικά οχήματα. Και τα οχήματα του δήμου αλλά και τα οχήματα τα οποία έχετε, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και την υποδομή για τους σταθμούς φόρτισης».

Καταρχάς ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως: «Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι μπορέσαμε, ως Ελλάδα, να πείσουμε ουσιαστικά όλη την Ευρώπη και την ΕΕ να αλλάξει την προσέγγισή της απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα», υπογραμμίζοντας ότι «δεν χρειάζεται να σας θυμίσω, το γνωρίζουν πρώτα και πάνω απ’ όλα τα στελέχη του λιμενικού, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, την τραγική κατάσταση την οποία παραλάβαμε στο μεταναστευτικό πρόβλημα το 2019. Με πολλή επιμονή, με πολλή προσπάθεια, με πολύ συντονισμό μεταξύ όλων των Αρχών του κράτους, με πολύ μεγάλη πίεση στην Ευρώπη, έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικότατα τις ροές από ανατολάς προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου».

Δεσμεύτηκε ακολούθως για την επίλυση χρόνιων ζητημάτων και συγκεκριμένα του λιμανιού λέγοντας «είναι προσωπική μου δέσμευση ότι θα σας φτιάξω το λιμάνι, έτσι όπως ακριβώς το έχετε σχεδιάσει. Είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Θα βρούμε τον τρόπο και θα βρούμε και τους πόρους, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχετε μία εύκολη και κυρίως ασφαλή πρόσβαση στις καλύτερες δυνατές ακτοπλοϊκές υπηρεσίες».

Επιπλέον ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει ένα πλαίσιο ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων για τα πολύ μικρά νησιά, ώστε να διευκολυνθούν οι μικρές επενδύσεις για ήπια τουριστική ανάπτυξη, «αλλά το κύριο και το σημαντικότερο μέλημά μου είναι πώς θα κρατήσουμε τον κόσμο στο νησί και κυρίως πώς θα κρατήσουμε τις οικογένειες με παιδιά στο νησί» τόνισε.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 2027 «και δική μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσες περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε. Αλλά να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε και το μέλλον. Τώρα που μιλάμε συζητάμε στην Ευρώπη για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Το πώς εμείς θα μπορέσουμε να εντάξουμε δράσεις νησιωτικότητας στους ευρωπαϊκούς πόρους έχει για εμάς μια πολύ μεγάλη, πολύ ξεχωριστή σημασία. Το πώς θα μπορέσουμε -το έχετε ήδη κάνει εδώ- να κινητοποιήσουμε και ιδιώτες δωρητές, οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά στο νησί και τους οποίους θέλω να κινητοποιήσω περισσότερο. Διότι πολλές φορές ένας ιδιώτης δωρητής μπορεί να κάνει τα πράγματα πιο γρήγορα και να ξεπεράσει τη φυσική γραφειοκρατία την οποία έχει πάντα το δημόσιο».

Αναλυτικά η ομιλία του πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι έχει ως εξής:

«Αγαπητέ μου δήμαρχε, κύριε ταξίαρχε, κύριε λιμενάρχα, κυρία και κύριοι συνάδελφοι στο εθνικό Κοινοβούλιο, κύριε υφυπουργέ, φίλες και φίλοι, είναι πράγματι μία πολύ ξεχωριστή ημέρα για εμένα. Επισκέπτομαι το νησί σας για πρώτη φορά ως πρωθυπουργός και πρέπει να σας πω ότι κάθε φορά που βρίσκομαι στη Δωδεκάνησο, σε όλα τα ακριτικά, ειδικά τα πολύ μικρά μας νησιά, αισθάνομαι μια έντονη συγκίνηση αλλά και μια πολύ βαριά ευθύνη.

Ευθύνη να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους νησιώτες μας να μπορέσουν να ζήσουν, να ευημερήσουν και κυρίως να κρατήσουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους σε αυτό τον ευλογημένο τόπο.

Ξεκίνησα την επίσκεψή μου με μία επιθεώρηση του φυλακίου εδώ στο Αγαθονήσι. Είδα την ελληνική σημαία, μεγάλη και υπερήφανη, να κυματίζει εδώ στα σύνορά μας, τα οποία θέλω να θυμίσω ότι δεν είναι μόνο σύνορα της Ελλάδος αλλά είναι και σύνορα της Ευρώπης. Και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι μπορέσαμε, ως Ελλάδα, να πείσουμε ουσιαστικά όλη την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή ένωση να αλλάξει την προσέγγισή της απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα

Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω, το γνωρίζουν πρώτα και πάνω απ’ όλα τα στελέχη του λιμενικού, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, την τραγική κατάσταση την οποία παραλάβαμε στο μεταναστευτικό πρόβλημα το 2019.

Με πολλή επιμονή, με πολλή προσπάθεια, με πολύ συντονισμό μεταξύ όλων των αρχών του κράτους, με πολύ μεγάλη πίεση στην Ευρώπη, έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικότατα τις ροές από ανατολάς προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και εκεί που παλιά επισκεπτόμασταν τα νησιά, μεγάλα και μικρά, και βλέπαμε μεγάλους αριθμούς μεταναστών και προσφύγων, σήμερα έχουμε πολλούς επισκέπτες, κυρίως από την γειτονική Τουρκία, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τη γρήγορη visa για να έρχονται στα νησιά μας. Αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή. Δίνει, αγαπητέ μου δήμαρχε, ασφάλεια και αυτοπεποίθηση σε όλους τους νησιώτες μας.

Όμως τα πολύ μικρά νησιά έχουν τα δικά τους ειδικά προβλήματα. Θυμάμαι μάλιστα μια πολύ ωραία συνάντηση που είχαμε κάνει -συμμετείχε και ο δήμαρχος- στο Μέγαρο Μαξίμου, για να συζητήσουμε με τους δημάρχους των μικρών και των πολύ μικρών νησιών τα ειδικά προβλήματα, τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά αυτά.

Και θέλω εδώ, από το Αγαθονήσι σήμερα, να σας δεσμευτώ ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με τις μεγάλες εκκρεμότητες τις οποίες μου θέσατε. Είναι προσωπική μου δέσμευση ότι θα σας φτιάξω το λιμάνι, έτσι όπως ακριβώς το έχετε σχεδιάσει. Είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Θα βρούμε τον τρόπο και θα βρούμε και τους πόρους, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχετε μία εύκολη και κυρίως ασφαλή πρόσβαση στις καλύτερες δυνατές ακτοπλοϊκές υπηρεσίες.

Άκουσα και το ζήτημα του ακτοπλοϊκού καταφυγίου. Το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, διότι ένα νησί του μεγέθους του Αγαθονησίου έχει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα την οποία μπορεί να υποστηρίξει και προφανώς έχουμε κάθε λόγο και κάθε κίνητρο να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους αλιείς μας εδώ στο νησί. Αυτό, προφανώς, προϋποθέτει ένα ασφαλές αλιευτικό καταφύγιο για να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους.

Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα και στα αναπτυξιακά ζητήματα, στο γεγονός ότι το νησί σταδιακά αναπτύσσεται, όπως πρέπει να αναπτυχθεί, στην κλίμακά του, και σε αυτό αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία. Θα εξετάσουμε ένα πλαίσιο ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων για τα πολύ μικρά νησιά, ώστε να διευκολύνουμε τις μικρές επενδύσεις οι οποίες γίνονται για να προσθέσετε δυνατότητα περαιτέρω ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. Αλλά το κύριο και το σημαντικότερο μέλημά μου είναι πώς θα κρατήσουμε τον κόσμο στο νησί και κυρίως πώς θα κρατήσουμε τις οικογένειες με παιδιά στο νησί.

Άκουσα με πολλή προσοχή αυτά τα οποία μου είπε ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος για την ανάγκη να μπορέσουμε να στελεχώσουμε το σχολείο με εκείνες τις ειδικότητες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου τα παιδιά να μπορούν τουλάχιστον να τελειώσουν το Γυμνάσιο και το Λύκειο εδώ, χωρίς να αναγκαστούν να καταφύγουν σε ένα άλλο σχολείο το οποίο θα τους προσφέρει την εκπαίδευση την οποία δικαιούνται.

Προφανώς η τεχνολογία έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα, αλλά δεν υπάρχει υποκατάστατο της φυσικής παρουσίας του καθηγητή. Θα μιλήσω με τη Σοφία Ζαχαράκη για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για το ζήτημα αυτό, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό. Οι ιατρικές υπηρεσίες είναι και αυτές σημαντικές. Έχουμε ένα καλό πολυιατρείο. Μιλούσα, σήμερα μάλιστα, και με τον αγροτικό γιατρό ο οποίος πέρασε σχεδόν έναν χρόνο εδώ στο νησί σας. Εδώ, πράγματι, η τεχνολογία και η τηλεϊατρική έχουν κάνει τεράστια άλματα. Και το γεγονός ότι μπορεί ένας τοπικός γιατρός να συνομιλήσει μέσω τεχνολογίας με τον καλύτερο ειδικό τον οποίο μπορεί να έχουμε στην χώρα, για να του δώσει συμβουλές και κατευθύνσεις, είναι μια πάρα πολύ σημαντική κατάκτηση για να μπορούν να αισθάνονται οι νησιώτες μας, ειδικά οι κάτοικοι των μικρών νησιών, πιο ασφαλείς και πιο σίγουροι για την περίθαλψη τους.

Και προφανώς η ελληνική κυβέρνηση θα επενδύει πάντα, μέσω του λιμενικού μας ή όποτε χρειάζεται μέσω της πολεμικής αεροπορίας, στο να κάνουμε διακομιδές, είτε δια θαλάσσης είτε δια αέρος, όταν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο. Συζήτησα με τον δήμαρχο και κάποια άλλα, πιο φιλόδοξα σχέδια τα οποία είχα. Πρότεινα στον δήμαρχο να εξετάσουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης. Θα ήμουν απολύτως διατεθειμένος να αντικαταστήσω όλα τα οχήματά σας δωρεάν, με ηλεκτρικά οχήματα. Και τα οχήματα του δήμου αλλά και τα οχήματα τα οποία έχετε, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και την υποδομή για τους σταθμούς φόρτισης.

Νομίζω ότι κατ’ εξοχήν τα μικρά νησιά μπορούν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή μιας μετάβασης, πράσινης μετάβασης, την οποία και να μπορείτε να την υποστηρίζετε και να δουλεύει προς όφελός σας. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εικόνα του νησιού, αν μπορέσετε να κάνετε αυτό το βήμα. Θα ήμουν έτοιμος να σας υποστηρίξω σε αυτή την προσπάθεια χωρίς κανένα κόστος -να το τονίσω αυτό- για τους κατοίκους των νησιών.

Θέλω να εξετάσω και πρόσθετα κίνητρα. Κάνουμε κάποιες δοκιμές στην ηπειρωτική Ελλάδα για το τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται κάποιος για να μπορέσει να έρθει να εγκατασταθεί εδώ μόνιμα. Αν το ζήτημα είναι οικονομικό, έχουμε δώσει και οικονομικά κίνητρα σε μετρητά. Αν το ζήτημα είναι ζήτημα στέγης, έχουμε κάποια ζητήματα εδώ, ιδιοκτησιακά, τα οποία συζητήσαμε με τον δήμαρχο.

Ο σκοπός μας, όμως, ο κοινός μας σκοπός, και αυτή νομίζω ότι είναι μια κοινή αποστολή την οποία συμμεριζόμαστε, είναι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται όχι απλά για να παραμείνει ο πληθυσμός τον οποίον έχετε αλλά να έρθουν και νέα ζευγάρια, νέες οικογένειες, περισσότερα παιδιά, ώστε και το σχολείο να μπορέσει να λειτουργήσει με περισσότερα παιδιά. Εγώ είμαι διατεθειμένος να κινηθώ σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να σας επαναλάβω τη δέσμευσή μου -εξάλλου το γνωρίζουν και οι συνάδελφοι από τη Δωδεκάνησο-, ότι πραγματικά με απασχολούν πολύ τα ζητήματα των μικρών νησιών. Κάθε επίσκεψη που κάνω είναι για εμένα μια ευλογία, ένα δώρο, να μπορώ να βλέπω αυτά τα καταπληκτικά νησιά και να προσπαθώ κι εγώ, στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, να σας βοηθήσω. Οπότε φεύγω από εδώ με μια λίστα από πράγματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθώ, αρχίζοντας με το λιμάνι, που καταλαβαίνω ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Θα μιλήσω αμέσως με τους αρμόδιους και με την περιφέρεια για να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε.

Θα επιστρέψω σίγουρα, γιατί είναι η πρώτη μου επίσκεψη στο νησί σας. Μακάρι να μπορέσω να έρθω και για λίγο περισσότερες, χαλαρές ημέρες, για ξεκούραση. Αν και δεν προβλέπεται αυτή, καθώς, ξέρετε, μπαίνουμε πια και εμείς στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας. Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 2027 και δική μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσες περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε. Αλλά να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε το μέλλον. Τώρα που μιλάμε συζητάμε στην Ευρώπη για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Το πώς εμείς θα μπορέσουμε να εντάξουμε δράσεις νησιωτικότητας στους ευρωπαϊκούς πόρους έχει για εμάς μια πολύ μεγάλη, πολύ ξεχωριστή σημασία.

Το πώς θα μπορέσουμε -το έχετε ήδη κάνει εδώ- να κινητοποιήσουμε και ιδιώτες δωρητές, οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά στο νησί και τους οποίους θέλω να κινητοποιήσω περισσότερο. Διότι πολλές φορές ένας ιδιώτης δωρητής μπορεί να κάνει τα πράγματα πιο γρήγορα και να ξεπεράσει τη φυσική γραφειοκρατία την οποία έχει πάντα το Δημόσιο. Οπότε, σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας επισκεφθώ σήμερα. Με το καλό εύχομαι στην επόμενη επίσκεψη μου πολλά από αυτά τα οποία συζητήσαμε να έχουν προχωρήσει. Να σας έχει ο Θεός καλά, να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ όμορφη υποδοχή».