Όλοι οι κάτοικοι των διαφόρων κοινοτήτων που είχαν εκκενωθεί τις τελευταίες ημέρες στην επαρχία της Άβιλα, στα βορειοδυτικά της Μαδρίτης, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή, επιτρέπεται πλέον να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.

«Διατάχθηκε, με άμεση ισχύ, το τέλος των κατ’ οίκον περιορισμών και των εκκενώσεων» σε όλες τις κοινότητες της Άβιλα» ανέφερε το υπουργείο, απαριθμώντας τα χωριά και τις πόλεις που αφορά αυτή η απόφαση, καθώς βελτιώθηκαν οι μετεωρολογικές συνθήκες.

Η εντολή εκκένωσης παύει να ισχύει και για δύο κοινότητες στην περιφέρεια της Μαδρίτης, τις Πεδανία δε Περαλέχο και Ελ Ενθινάρ δελ Αλμπέρτσε. Ο περιφερειάρχης Φρανθίσκο Μαρτίν επιβεβαίωσε ότι άλλοι 1.500 άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, πέραν των 24.000 που επέστρεψαν ήδη από χθες. Στην περιφέρεια της Μαδρίτης απομένουν πλέον μόνο 9.500 «πρόσφυγες της φωτιάς» και ο Μαρτίν ζήτησε «να καταλάβουν τι κάνουμε: ότι προσπαθούμε να εγγυηθούμε την ασφάλειά τους και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε να επιστρέψουν με ασφάλεια».

Οι κάτοικοι που επιστρέφουν ήδη «θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι», προειδοποίησε ωστόσο ο Μαρτίν, εξηγώντας ότι «η επιστροφή θα είναι δύσκολη» λόγω «του μεγάλου αριθμού κατοικιών που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά».