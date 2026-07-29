Δραματική είναι η κατάσταση στα νότια του Ρεθύμνου, όπου μαίνεται μεγάλο πύρινο μέτωπο στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, με τον δήμαρχο της περιοχής, Γιάννη Ταταράκη, να χαρακτηρίζει τη φωτιά ανεξέλεγκτη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου τόνισε ότι το μέτωπο είναι τεράστιο και ότι οι θυελλώδεις άνεμοι δυσκολεύουν σε ακραίο βαθμό την επιχείρηση κατάσβεσης.

«Η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση, καθώς η πυρκαγιά αλλάζει συνεχώς κατεύθυνση.

Δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα

Σύμφωνα με τον Γιάννη Ταταράκη, τα εναέρια μέσα που έχουν κινητοποιηθεί δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων.

Όπως είπε, τα εναέρια μέσα επιχείρησαν να προσεγγίσουν την περιοχή δύο φορές, όμως εξαιτίας των αναταράξεων αναγκάστηκαν να επιστρέψουν πίσω.

Η εξέλιξη αυτή δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς, καθώς το μέτωπο κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

«Το μέτωπο έφτασε στα παράλια»

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι η φωτιά καίει στη νότια πλευρά του Δήμου Αγίου Βασιλείου και πως μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έφτασε μέχρι τα παράλια.

«Το μέτωπο της φωτιάς είναι τεράστιο», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι οι συνεχείς αλλαγές στη φορά του ανέμου αυξάνουν τον κίνδυνο για εγκλωβισμούς.

Για τον λόγο αυτό, οι Αρχές καλούν όσους βρίσκονται στις περιοχές που έχουν λάβει μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν άμεσα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Ποιες περιοχές εκκενώνονται

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες διαφυγής για τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στις περιοχές που απειλούνται από τη φωτιά.

Όσοι βρίσκονται στην Τριόπετρα καλούνται να εκκενώσουν προς Κεραμέ.

Όσοι βρίσκονται στην Κρύα Βρύση καλούνται να κινηθούν προς Ρέθυμνο.

Όσοι βρίσκονται στα Σαχτούρια, στον Άγιο Παύλο και στον Άγιο Γεώργιο καλούνται να εκκενώσουν προς Αγία Γαλήνη.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι όχι μόνο ενισχύουν τη φωτιά, αλλά αλλάζουν συνεχώς την κατεύθυνσή της.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις Αρχές να επισημαίνουν ότι προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφαλής απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τις περιοχές που κινδυνεύουν.