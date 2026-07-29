Ανυπόμονος για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Ντιναμό Κιέβου, την Πέμπτη (30/7) στην Τούμπα, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League είναι ο Αλέσιο Λίσι.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν το προβάδισμα για την πρόκριση μετά την εκτός έδρας νίκη με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι και ο Ιταλός προπονητής είπε τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

Για το πώς περιμένει το πρώτο του επίσημο παιχνίδι στην Τούμπα: «Είναι ένα μεγάλο… στοίχημα. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, είναι πολύ καλή ομάδα, παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Όπως είδαμε στο πρώτο ματς θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά προετοιμαστήκαμε για αυτό. Αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία τον αγώνα».

Για το τι του άρεσε στο πρώτο παιχνίδι και πού θέλει να δει βελτίωση: «Μου άρεσε πολύ ότι κάποια στιγμές διαχειριστήκαμε καλά τη μπάλα, Ήμασταν ικανοί να κυκλοφορήσουμε γρήγορα τη μπάλα και να την ανακτήσουμε γρήγορα δεν είναι εύκολο αυτό. Θέλουμε να βελτιώσουμε τα κομμάτια όταν δεν έχουμε τη μπάλα. Στο β’ ημίχρονο χάσαμε έδαφος, ήμασταν λίγο πιο κάτω από όσο θέλαμε. Θα θέλαμε να το αλλάξουμε αύριο, είναι ένας στόχος».

Για τον κόσμο του ΠΑΟΚ: «Είδα πολλά βίντεο από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Όταν πρωτομίλησα με τον Λέο, έψαχνα να δω βίντεο. Πολύ χαρούμενος για το αυριανό ματς. Το αύριο… έρχεται και θα προσπαθήσω να το απολαύσω».

Για το πώς αισθάνεται που το παιχνίδι είναι must-win: «Δεν νιώθω άγχος, νιώθω χαρά. Όταν επέλεξα να γίνω κόουτς ήξερα ότι θα έχει άγχος. Όλοι θέλουν να παίξουν τέτοιου είδους παιχνίδια στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει πίεση. Είναι συναισθήματα που θέλεις να ζεις, μακάρι να έχουμε χαρούμενες αναμνήσεις στο τέλος του ματς».

Για το τι θα πει στους παίκτες πριν την έναρξη: «Να δώσουν οτιδήποτε έχουν, γιατί θέλουμε να είναι περήφανος ο κόσμος για την ομάδα και ό,τι θα δει στο αυριανό παιχνίδι. Να ζήσουν το παιχνίδι».

Για τις μεταγραφές και σε τι επίπεδο είναι: «Είναι πολύ καλύτερα συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι. Ο Αρίτζ είναι καλύτερα, ο Σανταμαρία και ο Παντελής είναι το ίδιο καλά, ίσως όχι ο Τάχα Άλι. Όλοι είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση και έτοιμοι να παίξουν».

Για τον Κωνσταντέλια: «Ο Κωνσταντέλιας είναι φανταστικός παίκτης, τον γνωρίζουμε όλοι. Από την άλλη, ο Πονομαρένκο είναι εξαιρετικός παίκτης, έχουν κάποιους πολύ καλούς νέους παίκτες. Πιστεύω ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ικανός να δείξει ότι δείχνει σε κάθε ματς και σε κάθε προπόνηση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε και αυτός είναι χαρούμενος που τον στηρίζει η ομάδα να γίνει καλύτερος».