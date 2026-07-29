Κοντά σε συμφωνία με τη Ρόμα για την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ-Εντίν, για το αριστερό άκρο της άμυνας, είναι ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρει Ιταλός δημοσιογράφος.

Ο 24χρονος Μαροκινός, ο οποίος έχει συμβόλαιο ως το 2028 με τους «τζαλορόσι», είναι ο βασικός στόχος των «ερυθρόλευκων» για τη θέση του αριστερού μπακ και οι συζητήσεις προχωρούν πολύ καλά.

Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος Φίλιπο Μπιαφόρα, ο οποίος σε ανάρτησή του στα social media τονίζει πως οι δύο ομάδες είναι κοντά σε συμφωνία για 7-8 εκατ. ευρώ.

Ο Σαλάχ-Εντίν, ο οποίος έχει τον ίδιο μάνατζερ με τους Ρέτσο και Μαφέο, αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν ως δανεικός στην Αϊντχόφεν και τα πήγε πολύ καλά, μετρώντας συνολικά 25 συμμετοχές, δεν έγινε όμως χρήση της οψιόν αγοράς του καθώς οι δύο πλευρές δεν τα βρήκαν στο οικονομικό.