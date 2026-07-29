Η Anthropic, η εταιρεία πίσω από το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude, πέρασε τον χειμώνα και την άνοιξη ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της αμερικανικής «έκρηξης» της AI, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως την ηθική συνείδηση του κλάδου. Ωστόσο, μέχρι το καλοκαίρι, η εταιρεία βρέθηκε απομονωμένη, υπερασπιζόμενη τις αρχές της απέναντι σε ανταγωνιστές, κυβερνήσεις και συνεργάτες.

Παρά την απομόνωσή της, η Anthropic παραμένει η πολυτιμότερη startup παγκοσμίως και μία από τις ισχυρότερες εταιρείες στην ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ προετοιμάζεται για δημόσια εγγραφή (IPO) που θα μπορούσε να αποτιμήσει την αξία της ακόμη υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα.

Η μοναδική μεγάλη εταιρεία που δεν υπέγραψε την επιστολή για τα ανοιχτά μοντέλα AI

Η Anthropic είναι το μοναδικό μεγάλο εργαστήριο ανάπτυξης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης που αρνήθηκε να υπογράψει την ανοικτή επιστολή, με πρωτοβουλία του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, η οποία καλεί την Ουάσινγκτον να μην επιβάλει περιορισμούς στα λεγόμενα «μοντέλα ανοιχτών βαρών» (open-weight models), μια κατηγορία στην οποία κυριαρχούν σήμερα κινεζικές εταιρείες.

Τα open-weight models είναι συστήματα που μπορούν να μεταφορτωθούν, να εκτελεστούν, να τροποποιηθούν και να αξιοποιηθούν από τους χρήστες χωρίς να απαιτείται πρόσβαση σε ελεγχόμενο περιβάλλον μιας εταιρείας. Το χαρακτηριστικό αυτό τα καθιστά φθηνότερα και πιο ευέλικτα, αλλά και δυσκολότερα στον έλεγχο μετά τη διάθεσή τους.

Η Google και η OpenAI, οι δύο μεγαλύτεροι ανταγωνιστές της Anthropic στα κλειστά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, συνυπέγραψαν την επιστολή μαζί με δεκάδες ακόμη οργανισμούς, αφήνοντας την Anthropic μόνη να υπερασπίζεται το επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο εξακολουθούν να βασίζονται και οι τρεις εταιρείες.

Η απάντηση του Ντάριο Αμοντέι

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, επιχείρησε τη Δευτέρα να περιορίσει την ένταση, δημοσιεύοντας ανάρτηση στο ιστολόγιο της εταιρείας, στην οποία υποστήριξε ότι η Anthropic ουδέποτε ζήτησε την απαγόρευση των ανοικτών μοντέλων, χωρίς όμως να υπογράψει τη σχετική επιστολή.

Ο Αμοντέι χαρακτήρισε τα λιγότερο ισχυρά ανοικτά μοντέλα «δημόσιο αγαθό» και υποστήριξε ότι η απαγόρευση χρήσης κινεζικών ανοικτών μοντέλων από αμερικανικές εταιρείες δεν θα εμπόδιζε εχθρικές κυβερνήσεις ή κακόβουλους παράγοντες να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά.

Παράλληλα, επέμεινε στην ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων στα στοιχεία και στις δυνατότητες που μπορούν να καταστήσουν επικίνδυνα τα ισχυρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης προηγμένων μικροτσίπ σε αυταρχικά καθεστώτα.

Η ένταση στη Σίλικον Βάλεϊ και τα ανοιχτά μέτωπα της Anthropic

Η διαμάχη για τα open-weight models αποτυπώνει το κλίμα έντασης που επικρατεί πλέον στη Σίλικον Βάλεϊ, όπου η στάση των εταιρειών αποκτά εξίσου μεγάλη σημασία με τις ίδιες τις πολιτικές τους, όπως αναφέρει το Axios.

Η Anthropic εμφανίζεται πιο πρόθυμη από τη βασική ανταγωνίστριά της, την OpenAI, να υιοθετεί δημόσια συγκρουσιακή στάση, ακόμη και όταν οι δύο εταιρείες δεν απέχουν σημαντικά ούτε σε επίπεδο ιδεών ούτε σε εμπορική στρατηγική.

Τα τρία μεγάλα μέτωπα της εταιρείας

Καθώς η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνεται, η Anthropic βρίσκεται απομονωμένη σχεδόν σε κάθε σημαντική πολιτική αντιπαράθεση.

Στο ζήτημα της στρατιωτικής χρήσης της AI, το Πεντάγωνο έθεσε την Anthropic σε μαύρη λίστα τον Φεβρουάριο, έπειτα από έντονη διαφωνία σχετικά με το εάν το Claude θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μαζική παρακολούθηση ή σε αυτόνομα οπλικά συστήματα. Την περασμένη Παρασκευή, ο ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου Έμιλ Μάικλ επιτέθηκε δημόσια στην εταιρεία, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης πιο εχθρική απέναντι στον στρατιώτη».

Στο πεδίο της ρύθμισης της AI, καμία εταιρεία δεν έχει πιέσει περισσότερο από την Anthropic για αυστηρότερη εποπτεία. Η εταιρεία έχει στηρίξει νομοθετικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο πολιτειών στις ΗΠΑ και έχει προτείνει τη δημιουργία ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής, στα πρότυπα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), η οποία θα εξετάζει τα προηγμένα μοντέλα πριν από τη διάθεσή τους. Ωστόσο, όταν ο Λευκός Οίκος επισήμανε αυτό το καλοκαίρι μια ευπάθεια ασφαλείας, η Anthropic αμφισβήτησε τη σοβαρότητά της, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές και στην απόσυρση των μοντέλων Fable και Mythos για σχεδόν τρεις εβδομάδες.

Σε ένα ακόμη μέτωπο, η Anthropic κατηγόρησε κινεζικά εργαστήρια ότι εκπαίδευσαν οικονομικότερα μοντέλα χρησιμοποιώντας τις απαντήσεις του Claude μέσω «εκστρατειών απόσταξης σε βιομηχανική κλίμακα». Οι επικριτές της απαντούν ότι η τεχνική της απόσταξης αποτελεί καθιερωμένο μέρος της ανάπτυξης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και επισημαίνουν ότι η Anthropic δύσκολα μπορεί να εμφανιστεί ως αξιόπιστος επικριτής, αφού είχε προηγουμένως διευθετήσει δικαστικά αγωγή ύψους 1,5 δισ. δολαρίων για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων που αφορούσε πειρατικά βιβλία.

Περισσότεροι από 1.100 εργαζόμενοι ζητούν επιβράδυνση της ανάπτυξης της AI

Από την άλλη πλευρά, η Anthropic συμμετείχε μαζί με περισσότερους από 1.100 εργαζομένους από τις OpenAI, Google DeepMind, Meta και άλλες εταιρείες σε ξεχωριστή επιστολή, η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη και καλεί την αμερικανική κυβέρνηση να συμβάλει στην ανάπτυξη εργαλείων που θα επιτρέψουν τη «σκόπιμη επιβράδυνση» της εξέλιξης των προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρωτοβουλία αυτή δείχνει ότι, παρά την απομόνωσή της, η βασική ανησυχία της Anthropic, ότι η ανάπτυξη της προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης προχωρά ταχύτερα από ό,τι μπορούν να ελέγξουν με ασφάλεια οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις, αρχίζει να βρίσκει ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση στον κλάδο.

Η Anthropic παραμένει σε ισχυρή θέση ενόψει της IPO

Παρά τις αντιδράσεις, η Anthropic εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξαιρετικά ισχυρή θέση, ίσως ισχυρότερη από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως.

Τα μοντέλα της εξακολουθούν να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στις περισσότερες ανεξάρτητες αξιολογήσεις, ενώ οι επιχειρηματικοί πελάτες συνεχίζουν να πληρώνουν υψηλές τιμές παρά τις επικρίσεις για το κόστος και τους περιορισμούς χρήσης.

Η εταιρεία έφθασε τον Μάιο σε αποτίμηση 965 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας την OpenAI, και προετοιμάζεται για δημόσια εγγραφή που ενδέχεται να αυξήσει ακόμη περισσότερο την αξία της.

Σε απάντηση αιτήματος για σχολιασμό, η Anthropic παρέπεμψε στην ανάρτηση του Ντάριο Αμοντέι, στην οποία υπερασπίζεται τη θέση της για τα βασικά ζητήματα.

Η στάση που έχει οδηγήσει την εταιρεία στην απομόνωση, η προσεκτική προσέγγιση, η άρνηση συμβιβασμών και η επιμονή στις θέσεις της αντί της δημοφιλίας, είναι, σύμφωνα με την ίδια, τα χαρακτηριστικά που συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάδειξή της ως ηγέτιδας δύναμης στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.