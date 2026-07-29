Η Τουρκία εξακολουθεί να συντηρεί την ένταση στο Αιγαίο, προχωρώντας σε νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 το ΓΕΕΘΑ, τουρκικά αεροσκάφη κατέγραψαν συνολικά έξι παραβιάσεις και τρεις παραβάσεις στο βορειοανατολικό και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Έξι παραβιάσεις από τουρκικό ATR-72

Ειδικότερα, τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας, επιτήρησης και ανθυποβρυχιακού πολέμου τύπου ATR-72 πραγματοποίησε έξι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Το ίδιο αεροσκάφος προχώρησε και σε μία παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Παράλληλα, ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέγραψε ακόμη δύο παραβάσεις, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των παραβάσεων στις τρεις.

Αναγνώριση και αναχαίτιση

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική.

Η νέα δραστηριότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων κινήσεων με UAV, επιβεβαιώνοντας ότι η Άγκυρα διατηρεί ενεργή την αεροπορική της παρουσία σε περιοχές ελληνικού ενδιαφέροντος.