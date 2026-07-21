Ο δημοσιογράφος Χρήστος Κούτρας δεν άντεξε και ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής «Αταίριαστοι» το πρωί της Τρίτης 21/7 διαβάζοντας ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή».

Ειδικότερα, το ρεπορτάζ είχε να κάνει με τους ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος, που φτάνουν τα τρία δισεκατομμύρια και λόγω αυτού μπαίνει «καπέλο» στις τιμές.

«Στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί. “Καπέλο” έξι λεπτών στην τιμή του ρεύματος πληρώνουμε όλοι μας από απλήρωτους λογαριασμούς. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προσεγγίζουν τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ. Εγώ που τα εξοφλώ όλα, γιατί φοβάμαι μην μου κόψουν το ρεύμα, είμαι μαλ…ς; Προφανώς είμαι» είπε ο δημοσιογράφος.

Και όλοι εσείς είστε μαλ… Εντάξει; Γιατί τα πληρώνουμε κανονικά, αλλά κάποιοι άλλοι δεν τα πληρώνουν», πρόσθεσε.