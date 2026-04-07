Επικές κινηματογραφικές παραγωγές φέρνει στις οθόνες μας ο ΣΚΑΪ τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πολυσυζητημένες ταινίες που έκαναν αίσθηση, απέσπασαν βραβεία, αποτέλεσαν και αποτελούν σημεία αναφοράς για τους κινηματογραφιστές.

«Τα Πάθη του Χριστού» (2004, Μελ Γκίμπσον), «Σπάρτακος» (1960, Στάνλεϊ Κιούμπρικ), «Ο τελευταίος πειρασμός» (1988, Μάρτιν Σκορσέζε), «Νώε» (2014, Ντάρεν Αρονόφσκι), τέσσερα κινηματογραφικά αριστουργήματα διά χειρός εξαιρετικών σκηνοθετών που τόλμησαν.

Την Μεγάλη Πέμπτη, στις 23.30, μεταδίδεται η υποψήφια με τρία Όσκαρ ταινία, «Τα Πάθη του Χριστού» (2004). Οι τελευταίες 12 ώρες του Χριστού μέσα από τη σκηνοθετική και αφηγηματική ματιά του Μελ Γκίμπσον. Όσα διαδραματίστηκαν από τη στιγμή της σύλληψης του Χριστού, ως την ανάκρισή Του, τα βασανιστήρια, την πορεία στον Γολγοθά και τη Σταύρωση. Οι διάλογοι που ερμηνεύουν ο Τζιμ Καβίζελ, η Μάγια Μόργκενστερν, η Μόνικα Μπελούτσι και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές είναι στα Αραμαϊκά και τα Λατινικά.

Στη συνέχεια, στις 02.00, τη σκυτάλη παίρνει η κλασική περιπέτεια εποχής, «Σπάρτακος» (1960), του Στάνλεϊ Κιούμπρικ. Το 73 π.Χ. ένας σκλάβος από τη Θράκη, ο Σπάρτακος (Κερκ Ντάγκλας), πουλιέται σε έναν εκπαιδευτή μονομάχων. Μετά από εβδομάδες εκπαίδευσης, ο Σπάρτακος στρέφεται ενάντια στους ιδιοκτήτες του και παρακινεί όλους τους σκλάβους να επαναστατήσουν. Σιγά-σιγά δημιουργείται μια μεγάλη εξέγερση των σκλάβων.

Το πρόγραμμα της Μεγάλης Παρασκευής, στις 23.15 έχει την υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας, θρησκευτική, δραματική ταινία «Ο τελευταίος πειρασμός» (1988) του Μάρτιν Σκορσέζε. Βασισμένη στο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη περιγράφει τη ζωή του Ιησού (Γουίλεμ Νταφόε) πριν αρχίσει να κηρύσσει τον Λόγο Του Θεού, όταν εργάζεται ως απλός ξυλουργός και μάλιστα κατασκευάζει σταυρούς για λογαριασμό των Ρωμαίων. Την ψυχή του όμως βασανίζει μια εσωτερική μάχη: είναι αρκετά δυνατός για να αναλάβει το πραγματικό του καθήκον; Με την προτροπή του

Ιούδα (Χάρβεϊ Καϊτέλ), ο Ιησούς φεύγει για την έρημο ως ασκητής…

Στις 02.15 ακολουθεί η θρησκευτική ταινία «Νώε» (2014) του Ντάρεν Αρονόφσκι. Τους κεντρικούς ρόλους ενσαρκώνουν οι: Ράσελ Κρόου, Τζένιφερ Κόνελι, Άντονι Χόπκινς, Έμα Γουάτσον, Ρέι Γουίνστον, Νικ Νόλτε, κ.ά.

Ο Νώε (Ράσελ Κρόου), ένας φιλήσυχος οικογενειάρχης και ο μόνος δίκαιος ανάμεσα στους ανθρώπους, βασανίζεται καθημερινά από οράματα ενός κατακλυσμού, που θα αφανίσει τη ζωή στη γη. Με τον καιρό κατανοεί το νόημά τους και τη θεϊκή αποστολή του. Με εντολή του Θεού

κατασκευάζει μία κιβωτό, όπου θα διασωθούν η οικογένειά του και τα ζώα, προτού η πλημμύρα αφανίσει το ανθρώπινο είδος.