Η σειρά Grand Hotel έρχεται από την επόμενη εβδομάδα με νέα επεισόδια ικαι καταιγιστικές εξελίξεις όπου ο Ρήγας συγκρούεται με την Κυβέλη για το τί θα κάνουν τον αιμόφυρτο Αλέξανδρο.

Όσα θα δούμε στα επεισόδια 94-97



Ο Πέτρος, θολωμένος από αμφιβολίες, δεν ακούει καν την Αλίκη που προσπαθεί να του πει ότι δεν είναι ο Άρης ο λόγος που δεν μπορούν να είναι μαζί. Πληγωμένος και οργισμένος, βάζει οριστικό τέλος στη σχέση τους, αφήνοντάς τη συντετριμμένη. Ο Αλέξανδρος, βαριά τραυματισμένος, καταφέρνει να δραπετεύσει μέσα στη νύχτα, ενώ η Κυβέλη και ο Ρήγας βγαίνουν έξω πανικόβλητοι να τον ψάξουν. Η Σοφία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα της φυλακής, μακριά από την πολυτέλεια και τις ευκολίες στις οποίες έχει μάθει να ζει.



Ο Πέτρος και η Αλίκη βρίσκονται κοντά, αλλά και τόσο μακριά στον γάμο της Σουμέλας και του Βλαδίμηρου. Το ευχάριστο κλίμα και οι ευχές που δέχεται ο Πέτρος ως κουμπάρος δυσκολεύουν και τους δύο ακόμα περισσότερο. Ο Ρήγας και η Κυβέλη συγκρούονται για το τι θα κάνουν με τον αιμόφυρτο Αλέξανδρο, ενώ τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο όταν φτάνει το γράμμα της Σοφίας. Ο Άρης έχει να αντιμετωπίσει τον θυμό και την άδικη αντιμετώπιση του πατέρα του.

Η Φρίντα και ο Ιορδάνης αναζητούν τον Αλέξανδρο και η έρευνα θα τους οδηγήσει στο σπίτι που κρύβονται η Κυβέλη και ο Ρήγας… Απελπισμένος ο Πέτρος, προσπαθεί να καταλάβει ποια είναι η αλήθεια και για ποιο λόγο η Αλίκη του λέει ότι δεν μπορούν να είναι μαζί. Διαλυμένος ψυχολογικά, παραιτείται από το Grand Hotel. Ο Ηρακλής επισκέπτεται τον Χαραλάμπη και του αποκαλύπτει ένα μεγάλο μυστικό που αφορά τον Άρη και το οποίο, αν μαθευτεί, θα έχει καταλυτικές συνέπειες για

όλους…

Η Αλίκη, παγιδευμένη σε ένα επικίνδυνο μυστικό, αποφασίζει να φύγει από την Ελλάδα για να προστατεύσει τον Πέτρο από μια αλήθεια που μπορεί να τους διαλύσει. Ο Ρήγας και η Κυβέλη ονειρεύονται μια νέα ζωή μακριά απ’ όλους, αλλά οι σκιές του παρελθόντος και η υπόθεση του Αλέξανδρου απειλούν να τινάξουν τα σχέδιά τους στον αέρα. Στα προσφυγικά, μια γενναία δωρεά του Ηρακλή Δανέζη δίνει ελπίδα στους ξεριζωμένους κατοίκους και ανοίγει τον δρόμο για μια καλύτερη ζωή.