Το σημερινό επεισόδιο του Survivor υπόσχεται αρκετές εκπλήξεις και να συνεχίσει τις ανατροπές, όπως έγινε χθες, αφού επιβεβαιώθηκαν τα spoilers της τελευταίας στιγμής.

Οι Επαρχιώτες κατάφεραν να αποσπάσουν τη δεύτερη σερί νίκη τους και σήμερα επιδιώκουν να κάνουν το 3-0.

Πληροφορίες αναφέρουν πως αυτό θα συμβεί, αλλά μετά από ένα δραματικό αγώνισμα, όπου θα πέσουν κορμιά.

Συγκεκριμένα, όλοι οι παίκτες αναμένεται να αγωνιστούν με όλες τις δυνάμεις τους, ώστε να αποφύγουν τον απρόβλεπτο παράγοντα, δηλαδή το τηλεοπτικό κοινό. Σήμερα, θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και οι τηλεθεατές θα ψηφίσουν θετικά τον ή την Survivor που θέλουν να παραμείνει στον Άγιο Δομίνικο.

Έτσι, η σημερινή νίκη είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κάθε ομάδα, καθώς λίγοι θέλουν να τεθούν στην κρίση του κόσμου μόλις στην πρώτη εβδομάδα που ξεκίνησε το ριάλιτι και χωρίς να έχουν διαμορφώσει σχέση μαζί του.

Φυσικά, στο ριάλιτι των ανατροπών όλα είναι ανοιχτά και τα πάντα μπορεί να συμβούν, ακόμη και με τον πιο απίθανο τρόπο.

Δείτε το trailer: