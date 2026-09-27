Η Ιαπωνία έχει βρει μια προσωρινή απάντηση στο πρόβλημα της διαδοχής, όχι όμως στην ερώτηση που αφορά την πριγκίπισσα Aiko. Η μοναχοκόρη του αυτοκράτορα Ναρουχίτο και της αυτοκράτειρας Μασάκο δεν μπορεί, με το ισχύον πλαίσιο, να ανέβει στον Θρόνο των Χρυσανθέμων, παρότι είναι το μοναδικό παιδί του αυτοκρατορικού ζεύγους.

Το ζήτημα έγινε ακόμη πιο επίκαιρο μέσα στο 2026, καθώς το ιαπωνικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον Ιούλιο αλλαγές στον Νόμο περί Αυτοκρατορικού Οίκου. Οι αλλαγές δεν άνοιξαν τον δρόμο για γυναίκα αυτοκράτειρα. Αντίθετα, διατήρησαν την αρχή ότι στον θρόνο μπορούν να ανέλθουν άνδρες που προέρχονται από την ανδρική γραμμή της αυτοκρατορικής οικογένειας.

Η Aiko και ο κανόνας που την αποκλείει

Η πριγκίπισσα Aiko είναι σήμερα 24 ετών και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της νεότερης γενιάς της ιαπωνικής αυτοκρατορικής οικογένειας. Ωστόσο, το γεγονός ότι είναι κόρη του αυτοκράτορα δεν αρκεί για να τη θέσει στη γραμμή της διαδοχής.

Η Πρίγκιπισσα Άικο και την ημέρα Εορτασμού των Γενεθλίων του Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας Ναρουχίτο, Αυτοκρατορικό Παλάτι, Τόκιο, Ιαπωνία

Masatoshi Okauchi / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ο νόμος απαιτεί ο αυτοκράτορας να προέρχεται από την ανδρική γραμμή του αυτοκρατορικού οίκου. Έτσι, μετά τον Ναρουχίτο, η διαδοχή περνά στον μικρότερο αδελφό του, τον διάδοχο Φουμιχίτο, και στη συνέχεια στον γιο του, τον πρίγκιπα Χισαχίτο. Ο Χισαχίτο έγινε 20 ετών στις αρχές Σεπτεμβρίου και είναι σήμερα ο νεότερος άνδρας που βρίσκεται στη γραμμή του θρόνου.

Η εικόνα αυτή δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος. Η αυτοκρατορική οικογένεια έχει συρρικνωθεί σημαντικά και η νεότερη γενιά της διαθέτει ελάχιστα μέλη. Η Aiko, μαζί με τις εξαδέλφες της Kako και άλλες πριγκίπισσες, δεν μπορεί να μεταφέρει το δικαίωμα διαδοχής στα παιδιά της, ακόμη και αν παραμείνει μέλος της οικογένειας μετά τον γάμο της.

Η λύση που επέλεξε η Ιαπωνία

Η νέα νομοθεσία επιχειρεί να μεγαλώσει ξανά τον αυτοκρατορικό οίκο χωρίς να αλλάξει τη βασική αρχή της ανδρικής διαδοχής.

Από τις 24 Οκτωβρίου, άνδρες που κατάγονται από πρώην αυτοκρατορικούς κλάδους, οι οποίοι έχασαν το αυτοκρατορικό τους καθεστώς μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μπορούν να επιστρέψουν στην οικογένεια μέσω υιοθεσίας από μέλος του σημερινού αυτοκρατορικού οίκου. Οι ίδιοι οι υιοθετημένοι άνδρες δεν αποκτούν δικαίωμα διαδοχής, όμως οι γιοι τους μπορούν να ενταχθούν στη γραμμή του θρόνου.

Η πρίγκιπισσα Άικο (αριστερά), η πρώην αυτοκράτειρα της Ιαπωνίας Μιχίκο (δεύτερη από αριστερά), ο πρώην αυτοκράτορας Ακιχίτο (τρίτος από αριστερά), ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο (κέντρο-αριστερά), η αυτοκράτειρα Μασάκο (κέντρο-δεξιά), ο διάδοχος του θρόνου Ακισίνο (τρίτος από δεξιά), η πριγκίπισσα Κίκο (δεύτερη από δεξιά), η πριγκίπισσα Κάκο (τρίτη από δεξιά) και ο πρίγκιπας Χισαχίτο (δεύτερος από δεξιά) εμφανίζονται στο μπαλκόνι του παλατιού για να χαιρετήσουν τους πολίτες κατά τη διάρκεια του πρωτοχρονιάτικου χαιρετισμού στο Αυτοκρατορικό Παλάτι στο Τόκιο της Ιαπωνίας, στις 2 Ιανουαρίου 2026. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν τις ευχές τους για τη νέα χρονιά, καθώς η ετήσια αυτή εκδήλωση της αυτοκρατορικής οικογένειας προσέλκυσε πλήθος κόσμου.

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Παράλληλα, οι πριγκίπισσες θα μπορούν να διατηρούν την ιδιότητά τους μετά τον γάμο τους με κοινό θνητό. Πρόκειται για αλλαγή που αντιμετωπίζει ένα διαφορετικό πρόβλημα: μέχρι σήμερα, μια γυναίκα της αυτοκρατορικής οικογένειας που παντρευόταν μη μέλος της οικογένειας έχανε την αυτοκρατορική της ιδιότητα.

Η νέα ρύθμιση μπορεί επομένως να κρατήσει περισσότερες γυναίκες μέσα στον θεσμό και να διατηρήσει περισσότερα πρόσωπα διαθέσιμα για επίσημες υποχρεώσεις. Δεν αλλάζει όμως το ποιος μπορεί να γίνει αυτοκράτορας.

Το παράδοξο με την πριγκίπισσα Aiko

Εδώ βρίσκεται το πιο παράδοξο σημείο της υπόθεσης. Η Aiko μπορεί να παραμείνει πριγκίπισσα μετά τον γάμο της, αλλά τα παιδιά της δεν θα αποκτήσουν αυτοκρατορική ιδιότητα μέσω εκείνης. Το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή, αντιμετωπίζει τη συρρίκνωση της οικογένειας χωρίς να αλλάζει την αρχή που την προκαλεί σε μεγάλο βαθμό: οι γυναίκες δεν μπορούν να συνεχίσουν τη γραμμή του θρόνου.

Η συζήτηση για την Aiko έχει έτσι αποκτήσει ευρύτερη διάσταση στην Ιαπωνία. Δημοσκοπήσεις που καταγράφηκαν μέσα στο 2026 έδειξαν υψηλή υποστήριξη στην ιδέα μιας γυναίκας αυτοκράτειρας, ενώ το πολιτικό σύστημα εξακολουθεί να στηρίζει την ανδρική διαδοχή. Το ζήτημα δεν είναι πλέον μόνο ποιος θα διαδεχθεί τον Ναρουχίτο, αλλά αν το υπάρχον μοντέλο μπορεί να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα τη συνέχεια του θεσμού.

Η Ιαπωνία έχει άλλωστε ιστορικό προηγούμενο γυναικών στον θρόνο. Έχουν καταγραφεί οκτώ γυναίκες αυτοκράτειρες στην ιαπωνική ιστορία. Ο σύγχρονος αποκλεισμός των γυναικών από τη διαδοχή συνδέεται με το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και διατηρήθηκε στον μεταπολεμικό Νόμο περί Αυτοκρατορικού Οίκου.

Για την ώρα, λοιπόν, η πριγκίπισσα Aiko παραμένει εκτός της γραμμής διαδοχής, ενώ η Ιαπωνία επιχειρεί να ενισχύσει την αυτοκρατορική οικογένεια με έναν διαφορετικό τρόπο: κρατώντας τις πριγκίπισσες στον θεσμό και επαναφέροντας άνδρες από παλαιούς αυτοκρατορικούς κλάδους. Η λύση αυτή δεν αλλάζει το βασικό ερώτημα που εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον Θρόνο των Χρυσανθέμων: πόσο μακριά μπορεί να φτάσει μια γραμμή διαδοχής που παραμένει αποκλειστικά ανδρική.