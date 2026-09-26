Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έδωσε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Μια Ελλάδα παρέα» και αναφέρθηκε τόσο στη σύνδεση που έχει με τον τόπο καταγωγής του όσο και στις απαιτήσεις που φέρει ο ρόλος του πατέρα.

Ειδικότερα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «το Μεσολόγγι είναι οι ρίζες μου. Είναι το μεγάλωμά μου, οι πρώτες μου αναμνήσεις, τα παιδικά μου χρόνια. Σχεδόν το μισό σχολείο. Μετά από 15 μέρες μπορεί να σε κάνει να τρελαθείς, ενώ τις πρώτες μέρες το λατρεύεις».

«Σαν πατέρας είμαι όσο καλύτερος μπορώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει μέτρο για να το μετρήσω. Είμαι και εγώ δεμένος με τη μητέρα μου, αλλά δεν είμαι εκδηλωτικός. Έτσι είναι και η κόρη μου. Η μητέρα μου για μένα είναι τα πάντα. Δεν είναι μόνο το ότι με μεγάλωσε μόνη της. Με μεγάλωσε και σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με πολύ πόνο και αίμα. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Είναι ηρωίδα μάνα».

«Δεν ζητάω τη γνώμη της, γιατί δεν είναι αντικειμενική. Προσπαθώ να ζητάω γνώμη από κάποιον ουδέτερο, που δεν είναι φιλικά προσκείμενος σε εμένα και δε θα μου χαϊδέψει τα αυτιά», πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.