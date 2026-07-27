Η Δώρα Παντέλη έκλεψε την παράσταση στο γαμήλιο πάρτι της. Η εντυπωσιακή νύφη χόρεψε ένα καθηλωτικό τσιφτετέλι που ξεσήκωσε όλους τους καλεσμένους.

Η αθλητικογράφος και ο αγαπημένος της, Τζον Μεραμβελιωτάκης, ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το Σάββατο 25 Ιουλίου, στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη. Ο γιος τους, ηλικίας ενός έτους, βρέθηκε στο πλευρό τους και αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της ξεχωριστής αυτής ημέρας.

Μετά το μυστήριο ακολούθησε το γαμήλιο πάρτι, με το ζευγάρι να γιορτάζει μαζί με συγγενείς και αγαπημένους φίλους. Η Δώρα Παντέλη δεν σταμάτησε να χαμογελά και να χορεύει, ενώ το τσιφτετέλι της αποτέλεσε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς. Οι καλεσμένοι την ενθάρρυναν με χειροκροτήματα και επιφωνήματα, με την ίδια να απολαμβάνει κάθε λεπτό της γιορτής.

Η Δώρα Παντέλη στην εκκλησία φορούσε ένα λευκό στράπλες φόρεμα και στη συνέχεια επέλεξε για το γαμήλιο πάρτι ένα μίνι λευκό φόρεμα της σχεδιάστριας Έφης Παπαϊωάννου.

Δείτε φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη και του Τζον Μεραμβελιωτάκη