Ο Ντάνι Πιντάουρο, που έγινε γνωστός ως παιδί μέσα από την επιτυχημένη κωμική σειρά «Who’s the Boss?», αποκάλυψε ότι σήμερα εργάζεται σε πέντε διαφορετικές δουλειές για να εξασφαλίσει τα προς το ζην, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με το γεγονός ότι εργάζεται ως διανομέας της Amazon.

Ο 50χρονος ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε τον Τζόναθαν Μπάουερ στη σειρά που προβλήθηκε από το 1984 έως το 1992, μίλησε για την οικονομική του πραγματικότητα στο podcast «Pod Meets World», λίγους μήνες μετά τη δημοσίευση μιας φωτογραφίας που τον έδειχνε να παραδίδει δέματα για λογαριασμό της Amazon και έγινε viral.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη εργασία είναι μόνο μία από τις πέντε που κάνει σήμερα. «Η υποκριτική είναι μία δουλειά, μία από τις έξι συνολικά που κάνω», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι πολλοί επαγγελματίες ηθοποιοί αναγκάζονται πλέον να αναζητούν και άλλες πηγές εισοδήματος, καθώς η ενασχόληση με την υποκριτική από μόνη της δεν αρκεί για να καλύψει τα έξοδά τους.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να επιβιώσουμε. Πρέπει να συνεχίζουμε να προχωράμε ως άνθρωποι και να είμαστε παραγωγικοί», δήλωσε στους παρουσιαστές Ντανιέλ Φίσελ, Γουίλ Φρίντλ και Ράιντερ Στρονγκ, οι οποίοι είχαν πρωταγωνιστήσει στη σειρά «Boy Meets World».

Ο Πιντάουρο, που είχε συμπρωταγωνιστήσει με τον Τόνι Ντάνζα, την Τζούντιθ Λάιτ και την Αλίσα Μιλάνο στα οκτώ χρόνια προβολής της σειράς, αποκάλυψε επίσης ότι δεν λαμβάνει χρήματα από τα δικαιώματα των επαναλήψεων. «Δεν βγάζω χρήματα από τα residuals», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, όταν εξήγησε δημόσια ότι πολλοί ηθοποιοί χρειάζεται να κάνουν επιπλέον δουλειές για να επιβιώσουν οικονομικά, οι επικρίσεις που είχε δεχθεί για την εργασία του στην Amazon σταμάτησαν.

Παράλληλα, θυμήθηκε ότι είχε δεχθεί χλευασμό και στο παρελθόν, όταν προς το τέλος της συμμετοχής του στο «Who’s the Boss?» είχε εργαστεί το καλοκαίρι σε κατάστημα της Gap. «Για πολύ καιρό, ο κόσμος απολάμβανε να βλέπει την πτώση κάποιου που είχε βρεθεί σε βάθρο», σχολίασε.

Σήμερα, εκτός από τις παραδόσεις δεμάτων, εργάζεται ως προπονητής υποκριτικής, διδάσκει μαθήματα και εργαστήρια, ενώ κατασκευάζει και πουλά διοράματα. Όπως είπε, διδάσκει υποκριτική εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια και όταν ζούσε στο Όστιν παρέδιδε οκτώ μαθήματα σε ωδείο θεάτρου.

«Θέλω να ξυπνάω το πρωί και να έχω κάτι να κάνω. Οι περισσότεροι άνθρωποι μεγαλώνουν με την αξία της εργασίας και θέλουν να είναι παραγωγικοί κάθε μέρα», τόνισε, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Page Six.

Η πιο πρόσφατη κινηματογραφική του εμφάνιση ήταν στην ταινία «A Country Christmas Harmony» το 2022, ενώ το 2025 συμμετείχε και στην τηλεοπτική σειρά «The Comeback Kids».