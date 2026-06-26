Ο ηθοποιός, Θανάσης Βισκαδουράκης βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Πέμπτης στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα και μίλησε για όσα έχουν σημαδέψει τη ζωή του.

«Μου λέει ο αδερφός μου: “Το ξέρεις ότι ζούμε κατά λάθος;”. Εγώ ξέρω ότι ζω κατά λάθος. Το ότι δεν έχω… είμαι ακόμα νεκρός ή δεν έχω μπει φυλακή, αυτό είναι παράδοξο για μένα. Αλλά είχα έναν σύμμαχο. Τον Θεό», είπε ο Θανάσης Βισκαδουράκης.

«Το πρώτο πράγμα που λέω στον γιο μου: “Είπαμε καλημέρα; Κλείσε τα μάτια, Άρχοντα… Άρχοντα, καληνύχτα, σ’ αγαπάω, έπαιξα μπάλα, πήγα στο σχολείο… Περάσαμε καλά. Καληνύχτα”. Όχι υπερβολές», ανέφερε κλείνοντας.