Ιαπωνία και Σουηδία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο Ντάλας, αποτέλεσμα που χάρισε και στις δύο ομάδες την πρόκριση στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, για την 3η και τελευταία αγωνιστική του 6ου ομίλου.

Η ομάδα του Χατζίμε Μοριγιάσου ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων στη δεύτερη θέση με μία νίκη και δύο ισοπαλίες και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Η Σουηδία, που κατέλαβε την τρίτη θέση με τέσσερις βαθμούς, εξασφάλισε επίσης την πρόκριση και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, όμως η επανάληψη είχε εντελώς διαφορετική εικόνα. Η Ιαπωνία άνοιξε το σκορ στο 56′, όταν ο Ουέντα έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα και ο Μαέντα τελείωσε ιδανικά τη φάση για το 1-0.

Η απάντηση της Σουηδίας ήταν άμεση. Στο 62′ ο Ελάνγκα εξαπέλυσε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Σουζούκι σταμάτησε τον Ίσακ σε τετ α τετ, κρατώντας το 1-1.

Στις καθυστερήσεις οι Σκανδιναβοί άγγιξαν την ανατροπή. Ο Σουζούκι πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση σε νέο σουτ του Ελάνγκα και, στην εξέλιξη της φάσης, η κεφαλιά του Ίσακ βρήκε τόσο τον Ιάπωνα τερματοφύλακα όσο και το οριζόντιο δοκάρι.

Η Ολλανδία «σφράγισε» την κορυφή με νίκη επί της Τυνησίας

Με επιβλητική εμφάνιση η Ολλανδία επικράτησε 3-1 της Τυνησίας στο Κάνσας Σίτι και εξασφάλισε την πρώτη θέση του 6ου ομίλου, ολοκληρώνοντας τη φάση των ομίλων με επτά βαθμούς.

Οι «οράνιε» μπήκαν δυνατά και έβαλαν από νωρίς τις βάσεις της νίκης. Στο 3′ προηγήθηκαν χάρη σε αυτογκόλ του Ελιές Σκίρι, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μπρόμπεϊ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με εύστοχο πλασέ.

Η Τυνησία, η οποία είχε ήδη αποκλειστεί, μείωσε στο 54′ με κεφαλιά του Χαμζά Μαστούρι, δίνοντας προσωρινά νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Η απάντηση της ομάδας του Ρόναλντ Κούμαν ήρθε στο 62′, όταν ο Γιαν Πάουλ φαν Χέκε εκμεταλλεύτηκε την εκτέλεση κόρνερ του Ρέιντερς και διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Στο υπόλοιπο του αγώνα η Ολλανδία διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο, χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα, «κλειδώνοντας» την κορυφή του ομίλου. Η Τυνησία αποχαιρέτησε τη διοργάνωση χωρίς βαθμό και με 13 γκολ παθητικό.

Στη φάση των «32», η Ολλανδία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο, ενώ η Ιαπωνία θα βρει απέναντί της τη Βραζιλία.