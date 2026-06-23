Οι πρώτες ημέρες με το νεογέννητο μωρό στο σπίτι φέρνουν νέες προτεραιότητες, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να περιγράφει την τρέχουσα καθημερινότητά του στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@star». Ο ερμηνευτής αναφέρθηκε στα συναισθήματα που του δημιουργεί η διεύρυνση της οικογένειάς του, εστιάζοντας στην αξία που έχουν οι απλές στιγμές.

«Είναι νεογέννητο τώρα το μωρό. Είναι 12-13 ημερών. Μεγαλώνει η οικογένεια. Χαρά, συναισθήματα πάρα πολύ όμορφα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η καθημερινότητα στο σπίτι και η σχέση με τη σύζυγό του

Ο καλλιτέχνης, έχοντας ως πρότυπο το περιβάλλον στο οποίο ανατράφηκε και ο ίδιος, εξήγησε ότι επιδιώκει να διατηρεί τη ζωντάνια και τη σταθερότητα στην προσωπική του ζωή.

«Δυσκολίες βέβαια, ξέρεις γιατί τώρα είναι ένα καινούργιο μέλος. Εγώ έχω μεγαλώσει σε μεγάλη οικογένεια. Είμαστε τρία παιδιά κι εμείς, οπότε, ξέρεις, μ’ αρέσει να υπάρχει έτσι χαρά και ζωή στο σπίτι. Είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω μια τόσο όμορφη και καλή γυναίκα, προσέχουμε την οικογένειά μας. Απλά πράγματα, καθημερινά… Εκεί βρίσκεται η ουσία, στα απλά, στις καθημερινές στιγμές και σε μια αγκαλιά. Δεν έχω αλλάξει κάτι, να σου πω την αλήθεια», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις άμεσες υποχρεώσεις του πριν από την έναρξη του σχεδιασμού για τη χειμερινή περίοδο, καθώς και σε έναν επερχόμενο σκοπό.

«Τώρα έχω κάποιες τελευταίες δουλειές να τακτοποιήσω όσον αφορά στην οικογένεια και τώρα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τα απαραίτητα meetings και ραντεβού να δούμε τι ακριβώς θέλουμε για την επόμενη σεζόν, πώς θέλουμε να εκφραστούμε φέτος και τα λοιπά. Τώρα, σημαντικό είναι ότι πάμε τώρα στην Κρήτη για το φίλο μας το Μάνο, για μια φιλανθρωπική συναυλία», δήλωσε.

Το σχόλιο για την αποστασιοποίηση του Αντώνη Ρέμου

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, κλήθηκε να σχολιάσει και την πρόσφατη στάση που έχει επιλέξει να κρατήσει ο συνάδελφός του το τελευταίο διάστημα.

Για τον Αντώνη Ρέμο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός σχολίασε: «Κοίταξε, ο καθένας όπως νιώθει, ο καλλιτέχνης έτσι είναι. Όπως εκφράζεται, όπως θέλει να νιώθει, όπως, αν θέλει να βρει λίγο, ξέρεις, κάποια πράγματα, πρέπει και λίγο να αποστασιοποιηθεί για να δει τι πραγματικά τον εκφράζει και τα λοιπά. Και χαίρομαι για τον Αντώνη που είναι ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην Ελλάδα και νομίζω ότι θα επανέλθει πολύ καλά».