Στα δικαστήρια βρίσκονται σήμερα η Μίνα Αρναούτη και η Φρόσω Κυριάκου οι οποίες κατηγορούν για ψευδή κατάθεση έναν 57χρονο που ισχυρίστηκε πως τη μοιραία νύχτα δεν οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης.

Η Μίνα Αρναούτη όταν έφτασε το δικαστήριο προχώρησε σε δηλώσεις στην εκπομπή του ANT1 «Το Πρωινό» λέγοντας: «Περίμενα πώς και πώς αυτή τη μέρα. Θέλω να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη αυτοί οι άνθρωποι γιατί είπαν φρικτά ψέματα. Τα ψέματα πρέπει να τιμωρούνται και πιστεύω ότι σήμερα θα δικαιωθώ. Ο Παντελής ήταν πολύ αγαπητός και όλο αυτό είχε άσχημο αντίκτυπο, γιατί δεχόμασταν απειλές.

Με έβριζαν, με απειλούσαν ότι θα με σκοτώσουν, ότι θα με βιάσουν. Όλα αυτά με έκαναν να φοβάμαι να βγω από το σπίτι μου. Το να λες ψέματα για έναν άνθρωπο χωρίς να σκέφτεσαι τι επιπτώσεις θα έχει στη ζωή του, είναι θλιβερό».

«Ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν ψεύτρα και για ποιο λόγο να γίνω τώρα γι’ αυτό το θλιβερό γεγονός; Ήμουν σε ένα αυτοκίνητο, μέσα στα αίματα, έτοιμη να πεθάνω, κι εκείνη την ώρα σκέφτηκα αν θα πάρω αποζημίωση;» επεσήμανε.