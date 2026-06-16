Η Μαντόνα είναι γνωστή εδώ και χρόνια για την εντυπωσιακή της εμφάνιση, ωστόσο συχνά έχει δεχθεί σχόλια για την εκτεταμένη χρήση φίλτρων στις φωτογραφίες που ανεβάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι θαυμαστές της είχαν πρόσφατα την ευκαιρία να τη δουν χωρίς φίλτρα, όταν εμφανίστηκε στο κανάλι του streamer Gymskin για την προώθηση του νέου της άλμπουμ.

Σε βίντεο που μεταδόθηκε μέσω του καναλιού του στην πλατφόρμα «Kick», η Μαντόνα εμφανίζεται άβαφη, έχοντας μόνο τον φωτισμό ενός ring light.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η διάσημη τραγουδίστρια εξακολουθεί να δείχνει αρκετά νεότερη από την ηλικία της, αν και η εικόνα της -όπως είναι λογικό- δεν ήταν τόσο λεία και άψογη όσο στις έντονα επεξεργασμένες φωτογραφίες που δημοσιεύει στο Instagram.

Πολλοί θαυμαστές εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους βλέποντας τη «πραγματική» Μαντόνα, επαινώντας την επειδή εμφανίστηκε χωρίς φίλτρα.

«Μου αρέσει να βλέπω τη Μαντόνα χωρίς φίλτρα. Ναι, δείχνει μεγαλύτερη, αλλά πιστεύω ότι δείχνει υπέροχη. Όποιος διαφωνεί, ας συγκρίνει την εμφάνισή της με άλλους ανθρώπους 67 ετών», έγραψε ένας χρήστης.

Ένας άλλος σχολίασε: «Τι εννοείτε ότι ο κόσμος σοκαρίστηκε από την εμφάνισή της; Είναι εξαιρετική για μια γυναίκα που πλησιάζει τα 70».

«Χαίρομαι που δεν έβαλε φίλτρο. Είναι υπέροχη χωρίς όλη αυτή την επεξεργασία», ανέφερε άλλος.

Βέβαια, δεν έλειψαν και τα επικριτικά σχόλια, με ορισμένους να αναρωτιούνται γιατί δεν αφήνει τον χρόνο να φανεί πιο φυσικά στην εμφάνισή της, σύμφωνα με την Daily Mail.