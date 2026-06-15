Η Μπιάνκα Σενσόρι προκάλεσε αίσθηση με την εμφάνισή της κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου με τον Κάνιε Γουέστ, επιλέγοντας ένα σύνολο που τράβηξε τα βλέμματα. Η αρχιτέκτονας εμφανίστηκε με μάσκα σε σχήμα κεφαλιού γάτας και ένα διάφανο φόρεμα χωρίς εσώρουχα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Cafe Stamba στην Τιφλίδα, πρωτεύουσα της Γεωργίας, το βράδυ του Σαββάτου.

Η 31χρονη επέλεξε ένα φόρεμα με λαιμόκοψη τύπου halter και διακοσμητικά φτερά, το οποίο συνδύασε με ψηλοτάκουνα παπούτσια πλατφόρμες επίσης διακοσμημένα με φτερά, ενώ είχε τα μαλλιά της πιασμένα επάνω για τη συγκεκριμένη περίσταση. Σε κάποια στιγμή της βραδιάς, η Σενσόρι αφαίρεσε τη μάσκα της, καθώς απομακρυνόταν μαζί με τον Γουέστ από τους φωτογράφους.

Bianca Censori gets frisky in a cat face mask with sheer dress — and nothing underneath https://t.co/1KRJol9SRk pic.twitter.com/GgxtBQHvv2 — New York Post (@nypost) June 14, 2026

Από την πλευρά του, ο 49χρονος ράπερ, γνωστός από την επιτυχία «Heartless», επέλεξε ένα δερμάτινο μπουφάν, παντελόνι και καφέ μπότες για τη βραδινή τους έξοδο.

Η κοινή τους εμφάνιση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αφότου η Σενσόρι δημοσίευσε στο Instagram το νέο μουσικό βίντεο του Γουέστ για το τραγούδι «Gemini Season». Στο βίντεο, η ίδια εμφανίζεται να φορά ένα λευκό σατέν κορμάκι, ενώ αρμέγει μια αγελάδα. Προς το τέλος του κλιπ, ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης εμφανίζεται στην οθόνη και ρίχνει το περιεχόμενο του δοχείου με το γάλα στο στόμα της Σενσόρι.

Bianca Censori milks a cow in Kanye West's bizarre new music video https://t.co/1N32fh5mkW — Gunnar Michel (@bigmic2504) June 15, 2026

Η Σενσόρι έχει τραβήξει επανειλημμένα την προσοχή με τις ενδυματολογικές της επιλογές τους τελευταίους μήνες. Τον Απρίλιο είχε εμφανιστεί με ένα μεταλλικό κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ κατά τη διάρκεια εξόδου με τον Γουέστ στο Chateau Marmont στο Λος Άντζελες.

Το μοντέλο από την Αυστραλία φάνηκε στη συνέχεια να υιοθετεί εμφανίσεις εμπνευσμένες από το διάστημα, καθώς τον επόμενο μήνα φόρεσε μια πλήρως διάφανη ασημί ολόσωμη φόρμα, την οποία συνδύασε με αντίστοιχο καλσόν και μπότες πλατφόρμες.

Η Μπιάνκα Σενσόρι και ο Kanye West είναι αχώριστοι από τότε που παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2022, μετά τον χωρισμό του καλλιτέχνη από την Kim Kardashian.