Η Τραϊάνα Ανανία ξέρει πώς να τραβά τα βλέμματα στα social media και αυτή τη φορά το έκανε με χορό.

Η γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει με ένταση και αυτοπεποίθηση, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη της για τη μουσική, τον ρυθμό και την κίνηση. Άλλωστε, η ίδια έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν φοβάται να εκφραστεί ελεύθερα και να μοιραστεί με τους followers της πιο αυθόρμητες στιγμές της.

Το βίντεο συνοδεύεται από το νέο τραγούδι του Akyla με τίτλο «spastoSPASTO», από το νέο άλμπουμ του τραγουδιστή με τίτλο «Press Start». Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Τραϊάνα Ανανία έγραψε με παιχνιδιάρικη διάθεση: «Άσε κάτω το κινητό σου. Να δουλέψει ο γοφός σου».

Η ανάρτηση δεν άργησε να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των διαδικτυακών της φίλων, με το κλιπ να ξεπερνά γρήγορα τις 37.000 προβολές. Στα σχόλια, πολλοί followers της έσπευσαν να την αποθεώσουν για την ενέργεια, το στιλ και την αμεσότητα που βγάζει μπροστά στην κάμερα.