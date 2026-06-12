Για την προσωπική της ζωή, τους δύσκολους μήνες μετά τον χωρισμό της από τον Μπεν Άφλεκ, αλλά και για τις κινηματογραφικές σκηνές που τη σημάδεψαν, μίλησε η Τζένιφερ Λόπεζ σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη.

Η 56χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός εμφανίστηκε στο podcast του Μπρετ Γκόλντσταϊν, «Films To Be Buried With», όπου μίλησε με ιδιαίτερα χαλαρή και εξομολογητική διάθεση για τις αγαπημένες της ταινίες, τον έρωτα και τις σχέσεις που τη γοητεύουν, ακόμη κι όταν έχουν σκοτεινές πλευρές.

Jennifer Lopez discusses which Hollywood stars she wants to have sex with in steamy interview, her desire for 'toxic obsessive love' and how her dad 'healed her' from Ben Affleck split https://t.co/irBk3SuWqN — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 11, 2026

«Θα έκανα σεξ με οποιονδήποτε από αυτούς»

Αναφερόμενη στην ταινία του 1993 «True Romance», η Τζένιφερ Λόπεζ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το καστ και τις ερμηνείες. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός φανατικού της pop κουλτούρας, ο οποίος κλέβει κοκαΐνη από τον προαγωγό της νέας του συζύγου και επιχειρεί να τη διαθέσει στο Χόλιγουντ, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο στόχαστρο μαφιόζων. «Υπάρχουν τόσοι σκοτεινοί χαρακτήρες σε αυτή την ταινία», είπε η Τζένιφερ Λόπεζ, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στον Κρίστιαν Σλέιτερ, τον Βαλ Κίλμερ, την Πατρίσια Αρκέτ, τον Ντένις Χόπερ, τον Κρίστοφερ Γουόκεν, τον Μπραντ Πιτ, τον Τζέιμς Γκαντολφίνι και τον Γκάρι Όλντμαν.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η ίδια παραδέχτηκε με χιούμορ, αλλά και αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Θα έκανα σεξ με οποιονδήποτε από αυτούς, κάτι που λέει πολλά για τη σκοτεινή πλευρά μου. Ήταν όλοι τους απίστευτοι σε αυτή την ταινία».

Στη συνέχεια, η Λόπεζ στάθηκε στις δυνατές ερμηνείες των ηθοποιών, αλλά και στην ένταση που είχαν οι σκηνές της ταινίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Πατρίσια Αρκέτ και τον Τζέιμς Γκαντολφίνι, λέγοντας πως η χημεία και η ένταση ανάμεσά τους έκαναν τις σκηνές ακόμη πιο καθηλωτικές.

Η συζήτηση πήρε πιο προσωπική τροπή όταν η Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε στον Μπρετ Γκόλντσταϊν, με τον οποίο συμπρωταγωνιστεί στην επερχόμενη ταινία «Office Romance», για μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής της. Η σταρ αναφέρθηκε στο διαζύγιό της από τον Μπεν Άφλεκ, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ο πατέρας της τη βοήθησε να επουλώσει ένα βαθύ συναισθηματικό τραύμα.

Η Λόπεζ, η οποία έχει αποκτήσει τα 18χρονα δίδυμα Μαξ και Έμμε με τον πρώην σύζυγό της Μαρκ Άντονι, χώρισε από τον τέταρτο σύζυγό της, Μπεν Άφλεκ, τον Αύγουστο του 2024. Όπως αποκάλυψε, εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε μια εσωτερικά δύσκολη φάση, προσπαθώντας να διαχειριστεί τα συναισθήματά της και να σκεφτεί τα παιδιά της.

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ παντρεύτηκαν το 2022, όμως η τραγουδίστρια κατέθεσε αίτηση διαζυγίου στην επέτειο των δύο χρόνων του γάμου τους.

Όταν η Τζένιφερ Λόπεζ λύγισε μπροστά στον πατέρα της

Η ηθοποιός ανέφερε ότι η βραζιλιάνικη βιογραφική ταινία «I’m Still Here», που κέρδισε Όσκαρ το 2024, την επηρέασε βαθιά. Όπως εξήγησε, την παρακολούθησε την περίοδο των Χριστουγέννων, όταν ήταν άρρωστη και είχε κοντά της την οικογένειά της. Η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία της Εουνίσε Παΐβα, την οποία υποδύεται η Φερνάντα Τόρες. Ο σύζυγός της, ο πολιτικός Ρούμπενς Παΐβα, εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας στη Βραζιλία, που διήρκεσε από το 1964 έως το 1985.

Η Τζένιφερ Λόπεζ θυμήθηκε ότι ο πατέρας της, Ντέιβιντ, δεν ήταν ποτέ άνθρωπος που καθόταν εύκολα να δει ταινίες, σε αντίθεση με τη μητέρα της, Γουαδελούπη, από την οποία, όπως είπε, κληρονόμησε την αγάπη της για τον κινηματογράφο, τη μουσική και την ψυχαγωγία. Εκείνη τη φορά, όμως, ο πατέρας της κάθισε δίπλα της και παρακολούθησε την ταινία. «Εκείνη την περίοδο περνούσα διαζύγιο και σκεφτόμουν πολύ τα παιδιά μου», είπε. Όπως περιέγραψε, κάποια στιγμή άρχισε να κλαίει, καθώς ένιωσε να συνδέονται μέσα της όλα: η σχέση με τα παιδιά της, η σχέση με τον πατέρα της και όσα βίωνε στην προσωπική της ζωή.

Ο πατέρας της αντιλήφθηκε τη συγκίνησή της και τη ρώτησε τι συμβαίνει. Τότε εκείνη του είπε: «Οι μπαμπάδες είναι τόσο σημαντικοί». Όπως αποκάλυψε, εκείνος την πλησίασε, της έπιασε το πρόσωπο και της είπε: «Σε αγαπώ. Πάντα σε αγαπούσα». Η Λόπεζ παραδέχτηκε ότι αυτή η στιγμή λειτούργησε θεραπευτικά για εκείνη. «Θεράπευσε ένα κομμάτι μου που είχε ανάγκη να θεραπευτεί, ώστε να μπορέσω να προχωρήσω από εκείνη την περίοδο της ζωής μου και από τέτοιου είδους σχέσεις», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο μεγαλύτερος έρωτάς μου είναι μπροστά μου»

Η συνέντευξη έρχεται λίγο μετά τις δηλώσεις της για την ερωτική της ζωή, με την ίδια να αφήνει αιχμές για το παρελθόν της με τον Μπεν Άφλεκ. Σε πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή «Watch What Happens Live» με τον Άντι Κοέν, η Λόπεζ ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι ο μεγάλος έρωτας της ζωής της βρίσκεται ακόμη μπροστά της. Χωρίς δισταγμό, απάντησε: «Ναι. Ο μεγαλύτερος έρωτάς μου είναι μπροστά μου, εκατό τοις εκατό. Χωρίς καμία αμφιβολία».

Στο ίδιο podcast, η Λόπεζ μίλησε και για την ταινία «Nine and a Half Weeks», εξηγώντας πως την είχε γοητεύσει η ένταση και η εμμονή ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές. Όπως είπε, σήμερα μια τέτοια σχέση θα χαρακτηριζόταν ξεκάθαρα «τοξική», όμως τότε ο όρος δεν χρησιμοποιούνταν τόσο συχνά.

«Μου άρεσε η αγάπη τους και η εμμονή που είχαν ο ένας για τον άλλον», ανέφερε. «Ήξερε ότι ήταν σκοτεινό, μυστηριώδες και όχι καλό για εκείνη, αλλά αυτό το έκανε σέξι. Σήμερα θα λέγαμε όλοι: “Τοξικό!”». Παράλληλα, η Λόπεζ αναφέρθηκε και στο «The Notebook», λέγοντας ότι το τέλος της ταινίας, όπου ένα ηλικιωμένο ζευγάρι πεθαίνει μαζί στο κρεβάτι, αποτελεί για εκείνη μία από τις πιο ρομαντικές κινηματογραφικές στιγμές. «Δεν υπάρχει τίποτα πιο ρομαντικό», είπε. «Αυτό θέλουν όλοι: να έχουν μια τόσο βαθιά σύνδεση και να αγαπούν κάποιον τόσο πολύ, ώστε να μην μπορούν να φανταστούν τη ζωή τους χωρίς αυτόν».