Η Αριάνα Γκράντε και ο Ίθαν Σλέιτερ φαίνεται πως αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, έπειτα από τρία χρόνια σχέσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το ζευγάρι έχει χωρίσει εδώ και αρκετούς μήνες, με την απόφαση να λαμβάνεται έπειτα από πολλή σκέψη και συζητήσεις.

Πηγή που μίλησε στην Daily Mail περιέγραψε τον χωρισμό ως φιλικό, τονίζοντας πως η 32χρονη τραγουδίστρια και ο 34χρονος ηθοποιός παραμένουν φίλοι. Η Αριάνα Γκράντε, η οποία το τελευταίο διάστημα είχε προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές της μετά την κυκλοφορία του βιντεοκλίπ για το νέο της single «Hate That I Made You Love Me», φέρεται να είναι καλά μετά το τέλος της σχέσης.

Ariana Grande and Ethan Slater split after three years: Singer has been single for months after amicable breakup https://t.co/iKSTpdfbkt — Daily Mail US (@Daily_MailUS) June 8, 2026

Η ίδια έχει στρέψει την προσοχή της στην περιοδεία της «Eternal Sunshine», η οποία ξεκίνησε στις 6 Ιουνίου από το Όκλαντ της Καλιφόρνια και αναμένεται να ολοκληρωθεί την 1η Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ίθαν Σλέιτερ δεν εθεάθη στις πρώτες εμφανίσεις της περιοδείας.

Παράλληλα, η Αριάνα Γκράντε εργάζεται εντατικά και πάνω στο νέο της άλμπουμ, με τίτλο «Petal», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου. Από τότε που χώρισαν, η τραγουδίστρια και ο Ίθαν Σλέιτερ έχουν κρατήσει ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

Η σχέση τους ξεκίνησε μετά τη γνωριμία τους στα γυρίσματα της κινηματογραφικής μεταφοράς του μιούζικαλ «Wicked». Η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε το 2024, ενώ το δεύτερο μέρος, «Wicked: For Good», ακολούθησε το 2025. Η Γκράντε υποδύθηκε τη Γκαλίντα, ενώ η Σίνθια Ερίβο πρωταγωνίστησε ως Έλφαμπα. Ο Σλέιτερ είχε τον ρόλο του Μποκ, ενός μάγχκιν που είναι ερωτευμένος με τη Γκαλίντα και αργότερα μεταμορφώνεται στον Τενεκεδένιο Ξυλοκόπο.

Το ειδύλλιο της Αριάνα Γκράντε με τον Ίθαν Σλέιτερ έγινε γνωστό τον Ιούλιο του 2023, λίγες ημέρες μετά την είδηση του χωρισμού της τραγουδίστριας από τον σύζυγό της, Ντάλτον Γκόμεζ. Σύμφωνα με τότε πληροφορίες, η Γκράντε και ο Γκόμεζ είχαν ήδη χωρίσει από τον Ιανουάριο της ίδιας χρονιάς.

Την ίδια περίοδο, ο Σλέιτερ είχε επίσης χωρίσει από τη σύζυγό του, την κλινική ψυχολόγο Λίλι Τζέι, με την οποία είχε αποκτήσει έναν γιο τον Αύγουστο του 2022. Πηγές ανέφεραν τότε ότι η σχέση της Γκράντε με τον Σλέιτερ ξεκίνησε αφού και οι δύο είχαν ήδη απομακρυνθεί από τους γάμους τους.

Η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα και μέχρι τα τέλη του 2023 οι δυο τους φέρονταν να ζουν μαζί στη Νέα Υόρκη. Παρότι επέλεξαν να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, υπήρξαν κάποιες δημόσιες αναφορές ο ένας στον άλλον.

Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, ο Σλέιτερ είχε μιλήσει με θερμά λόγια για την ερμηνεία της Γκράντε στο «Wicked: For Good», λέγοντας πως η εμφάνισή της ήταν «εκτός πραγματικότητας». Είχε επίσης αναφερθεί στη σχέση της με τη Σίνθια Ερίβο, σημειώνοντας πως η επικοινωνία τους εκτός κάμερας ήταν ακόμη πιο δυνατή από αυτή που έβλεπε το κοινό στην οθόνη.

Από την πλευρά της, η Αριάνα Γκράντε είχε στηρίξει δημόσια τον Σλέιτερ τον Μάρτιο, μετά το τέλος των παραστάσεων του off-Broadway έργου «Marcel On The Train», το οποίο ο ίδιος συνυπέγραψε και στο οποίο πρωταγωνίστησε ως ο θρυλικός Γάλλος μίμος Μαρσέλ Μαρσό. Η τραγουδίστρια είχε γράψει σε Instagram Story: «Συγχαρητήρια για αυτή την τόσο όμορφη παράσταση. Είμαι πολύ περήφανη».

Πριν από τη σχέση της με τον Ίθαν Σλέιτερ, η Αριάνα Γκράντε ήταν παντρεμένη με τον μεσίτη Ντάλτον Γκόμεζ. Οι δυο τους συνδέθηκαν για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2020, αρραβωνιάστηκαν τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς και παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2021. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2024.