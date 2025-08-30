Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα, Αριάνα Γκράντε, ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη μουσική σκηνή, έπειτα από επτά χρόνια απουσίας, με την περιοδεία «Eternal Sunshine Tour».

Η ίδια μοιράστηκε τις πρώτες ημερομηνίες σε ανάρτησή της στο Instagram, δίνοντας ραντεβού με τους θαυμαστές της το 2026.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει από τη Βόρεια Αμερική και θα ακολουθήσει το Ηνωμένο Βασίλειο, με την προσθήκη νέων ημερομηνιών να θεωρείται σχεδόν βέβαιη.

Πρώτος σταθμός θα είναι το Όκλαντ της Καλιφόρνιας στις 6 Ιουνίου 2026, ενώ θα ακολουθήσουν το Λος Άντζελες, το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και το Σικάγο, μεταξύ άλλων. Η Γκράντε θα ολοκληρώσει τις εμφανίσεις της με μια σειρά πέντε συναυλιών στο The O2 Arena του Λονδίνου στις 15, 16, 19, 20 και 23 Αυγούστου 2026.

Η προπώληση των εισιτηρίων για τις συναυλίες στη Βόρεια Αμερική θα ξεκινήσει την Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, ενώ για το Λονδίνο στις 16 του ίδιου μήνα.

Η πιο πρόσφατη περιοδεία της Αμερικανίδας σταρ ήταν το 2019 για την προώθηση των επιτυχημένων άλμπουμ της «Sweetener» και «Thank U, Next». Τα τελευταία χρόνια, έχει επικεντρωθεί στην υποκριτική. Αυτή την περίοδο, συμμετέχει στα γυρίσματα της ταινίας «Focker In-Law», ενώ σύντομα αναμένεται να προωθήσει και το δεύτερο μέρος του μιούζικαλ «Wicked», στο οποίο πρωταγωνιστεί στον ρόλο της Glinda, πλάι στην Σίνθια Ερίβο (Cynthia Erivo), όπως αναφέρει το Variety.