Ο Ίντρις Έλμπα διαφώνησε με όσους θα ήθελαν να δουν στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ έναν μη λευκό ηθοποιό, τονίζοντας ότι ο χαρακτήρας δεν πρέπει να γίνει woke.

Ο Βρετανός ηθοποιός, για τον οποίο είχε κυκλοφορήσει η φήμη ότι θα υποδυθεί τον πράκτορα 007 στη μεγάλη οθόνη, μίλησε σχετικά στο βρετανικό GQ, ξεκαθαρίζοντας ότι ποτέ δεν του έγινε πρόταση και πως αν είχε γίνει, θα την είχε αρνηθεί, έγραψε το BBC.

«Πάντα ένιωθα ότι δεν είναι κάτι ρεαλιστικό», είπε, προσθέτοντας ότι «ο Τζέιμς Μποντ γράφτηκε όπως γράφτηκε για κάποιο λόγο. Αλλά κολακεύτηκα. Και επίσης, νομίζω, με ρεαλιστικούς όρους, ορισμένες αγορές απλά δεν το επιλέγουν αυτό. Ο Μποντ είναι μεγάλος σε όλο τον κόσμο. Και [το κοινό] δεν θα επιλέξει έναν μαύρο άνδρα, έναν Αφρικανό άνδρα, που να υποδύεται τον Μποντ. Αυτό δεν τους αρέσει στην κουλτούρα τους. Τελεία και παύλα».

Στη συνέχεια, είπε για τον χαρακτήρα που έγραψε ο Ίαν Φλέμινγκ, ότι «ο Μποντ είναι τόσο μη ρεαλιστικός, οπότε μια υπόνοια πραγματικότητας είναι καλή, αλλά ας μην προσπαθήσουμε να τον κάνουμε woke. Νομίζω ότι πρέπει να είσαι πιστός σε αυτό που πραγματικά είναι: απόδραση. Μην προσπαθείς να ανταποκριθείς στις προτιμήσεις του κόσμου. Απλώς να είσαι ο Μποντ».