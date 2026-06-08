Η Κέιτ Μίντλετον βρέθηκε το Σαββατοκύριακο στον ίδιο χώρο με τον πρώην σύντροφό της, Ρούπερτ Φιντς, στον γάμο του Πίτερ Φίλιπς με τη Χάριετ Σπέρλινγκ.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έδωσαν το «παρών» στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε στα Κότσγουολντς, προκειμένου να στηρίξουν τον Πίτερ Φίλιπς, ξάδελφο του διαδόχου του βρετανικού θρόνου.

Η 44χρονη Κέιτ Μίντλετον επέλεξε για την περίσταση ένα μπεζ φόρεμα boucle-knit του Ρολάν Μουρέ, το οποίο συνδύασε με κομψό ασορτί καπέλο και γόβες.

Όπως αναφέρει η New York Post, στην τελετή παρευρέθηκε και ο Ρούπερτ Φιντς, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, λαίδη Νατάσα Ρούφους Άιζακς. Ο ίδιος φόρεσε επίσης παραδοσιακό κοστούμι, ενώ η σύζυγός του επέλεξε ένα μπλε φλοράλ φόρεμα.

Kate Middleton crosses paths with ex-boyfriend at wedding of Princess Anne’s son https://t.co/6bLfg9zZ5O pic.twitter.com/NHIhkqOdxR — New York Post (@nypost) June 7, 2026

Εκτός από τον Ουίλιαμ και την Κέιτ, στον γάμο έδωσαν το «παρών» και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, μεταξύ των οποίων η αδελφή του Πίτερ Φίλιπς, Ζάρα Τίνταλ, με τον σύζυγό της, Μάικ Τίνταλ, καθώς και ο βασιλιάς Κάρολος, η βασίλισσα Καμίλα και η πριγκίπισσα Άννα.

Το ειδύλλιο στα φοιτητικά χρόνια

Ο γάμος του Πίτερ Φίλιπς, ο δεύτερος μετά το διαζύγιό του από την Ότομ Κέλι το 2021, έπειτα από 12 χρόνια γάμου, πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία των Αγίων Πάντων, στο χωριό Κέμπλ.

Η Κέιτ Μίντλετον και ο Ρούπερτ Φιντς είχαν σχέση το 2001, όταν και οι δύο φοιτούσαν στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Άντριους. Μάλιστα, την περίοδο της περίφημης εμφάνισης της Κέιτ σε φιλανθρωπικό fashion show το 2002, όπου φόρεσε ένα διάφανο μίνι φόρεμα και φέρεται να τράβηξε την προσοχή του πρίγκιπα Ουίλιαμ, η μελλοντική πριγκίπισσα της Ουαλίας φέρεται να είχε δεσμό με τον Φιντς.

Σύμφωνα με το Tatler, ο Ρούπερτ Φιντς ήταν τότε «ο περιστασιακός σύντροφός της», ένας ψηλός, μελαχρινός και γοητευτικός επίδοξος δικηγόρος, ο οποίος βρισκόταν στο τέταρτο έτος των σπουδών του στο Σεντ Άντριους. Η σχέση τους παρουσιάστηκε στην έκτη και τελευταία σεζόν της σειράς «The Crown», με τον Όλι Γκριν να υποδύεται τον Ρούπερτ Φιντς και τη Μεγκ Μπέλαμι να ενσαρκώνει τη μελλοντική πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Το πρώην ζευγάρι δεν έχει μιλήσει δημόσια για τη σχέση του. Ο Ρούπερτ Φιντς είχε δηλώσει στο παρελθόν: «Δεν είναι κάτι για το οποίο θα μιλήσω ποτέ. Είναι ανάμεσα σε εμένα και την Κέιτ και συνέβη πριν από πολύ καιρό».

Η βασιλική ιστορία αγάπης που κρατά πάνω από 15 χρόνια

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας συνέχισαν τη σχέση τους για σχεδόν μία δεκαετία, προτού αρραβωνιαστούν τον Οκτώβριο του 2010. Παντρεύτηκαν στις 29 Απριλίου 2011, σε μια λαμπερή βασιλική τελετή στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, στην οποία παρευρέθηκε και ο Ρούπερτ Φιντς. Από τον γάμο τους έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τον πρίγκιπα Τζορτζ, 12 ετών, την πριγκίπισσα Σάρλοτ, 11 ετών, και τον πρίγκιπα Λούις, 8 ετών.

Τον Απρίλιο, το ζευγάρι γιόρτασε 15 χρόνια γάμου με μια τρυφερή ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας μια χαλαρή φωτογραφία τους ξαπλωμένων στο γρασίδι και απολαμβάνοντας τον ήλιο. «Γιορτάζουμε 15 χρόνια γάμου ❤️», έγραψαν στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Ο Ρούπερτ Φιντς, από την πλευρά του, παντρεύτηκε τη λαίδη Νατάσα Ρούφους Άιζακς το 2013. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρεις κόρες: την Τζόρτζια Φιντς, που γεννήθηκε το 2015, τη Σιένα Φιντς, που γεννήθηκε το 2017, και την Ίντια Φιντς, που γεννήθηκε το 2020.