Η Βίβιαν Γουίλσον, η αποξενωμένη κόρη του Έλον Μασκ, αποχώρησε αιφνιδιαστικά από συνέντευξη σε εκδήλωση στην Ίμπιζα της Ισπανίας, όταν δημοσιογράφος αναφέρθηκε στον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία ως «τον καλύτερο». Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Desigual Vintage και καταγράφηκε σε βίντεο που αργότερα κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Το 22χρονο τρανς μοντέλο εμφανιζόταν χαμογελαστό στην αρχή της συνέντευξης, μέχρι τη στιγμή που ο Ισπανός δημοσιογράφος έφερε στη συζήτηση τον ιδρυτή της Tesla, ο οποίος στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι το παιδί του «σκοτώθηκε από τον woke mind virus».

«Ο πατέρας σου, ο καλύτερος, έτσι;» τη ρώτησε ο δημοσιογράφος. Η Γουίλσον, μητέρα της οποίας είναι η πρώτη σύζυγος του Μασκ, η Καναδή συγγραφέας Τζάστιν Γουίλσον, έδειξε εμφανώς αιφνιδιασμένη και απάντησε: «Ο ποιος; Συγγνώμη;». Όταν ο δημοσιογράφος επανέλαβε τη φράση του λέγοντας «Ο καλύτερος, ο πατέρας σου», εκείνη απάντησε λιτά: «Εντάξει», πριν αποχωρήσει εκνευρισμένη, διακόπτοντας τη συνέντευξη.

Διχασμένες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μετά τη δημοσίευση του βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, οι αντιδράσεις των χρηστών ήταν διχασμένες. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι η φήμη της Γουίλσον οφείλεται εξ ολοκλήρου στον πατέρα της.

«Δεν θέλει να αναγνωρίσει ότι οι πόρτες ανοίγουν εξαιτίας του ποιος είναι ο πατέρας της», έγραψε ένας χρήστης.

Άλλος σχολίασε: «Να είναι ο πατέρας σου ο μοναδικός λόγος που σε γνωρίζει ο κόσμος. Να το χρησιμοποιείς για να βγάζεις χρήματα. Και να θυμώνεις όταν κάποιος τον αναφέρει».

Άλλοι όμως τάχθηκαν στο πλευρό της Γουίλσον. Ένας σχολιαστής έγραψε: «Το ίδιο θα έκανα κι εγώ αν ο πατέρας μου με αποκαλούσε συνεχώς με το παλιό μου όνομα και έλεγε ότι πέθανα εξαιτίας του “woke mind virus”».

Ένας ακόμη σχολίασε: «Γιατί να τη ρωτήσουν για την προσωπική της ζωή όταν γνωρίζουν ότι πρόκειται για ένα τόσο άβολο θέμα για εκείνη;».

Άλλος χρήστης ανέφερε: «Ναι, έχει πει συγκεκριμένα “έχασα τον γιο μου από τον woke mind virus” αναφερόμενος στη Βίβιαν και στο γεγονός ότι είναι τρανς. Η Βίβιαν έχει επίσης μιλήσει ανοιχτά για το πόσο κακός πατέρας ήταν και για το ότι πολλές από τις “ιστορίες” που έχει διηγηθεί για τα παιδικά χρόνια των παιδιών του είναι εντελώς ψευδείς».

Οι δημόσιες συγκρούσεις μεταξύ πατέρα και κόρης

Το 2024 η Γουίλσον χαρακτήρισε τον πατέρα της «αδιάφορο» και «ναρκισσιστή».

Η Γουίλσον, η οποία κατά τη γέννησή της ονομαζόταν Ξαβιέ Μασκ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του πατέρα της, κατηγορώντας τον ότι ήταν απών από τη ζωή της, «σκληρός», «οξύθυμος» και ότι την εκφόβιζε επειδή ήταν queer. Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μετά τους ισχυρισμούς του Μασκ ότι «δεν είναι κορίτσι» και ότι είναι μεταφορικά «νεκρή».

Η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ήρθε στο προσκήνιο δύο χρόνια νωρίτερα, όταν η Γουίλσον δήλωσε σε δικαστικά έγγραφα ότι «δεν επιθυμεί πλέον να σχετίζεται» με τον πατέρα της και προχώρησε στη νόμιμη αλλαγή τόσο του ονόματος όσο και του φύλου της.

Οι δηλώσεις του Έλον Μασκ για την αποξένωση από την κόρη του

Ο Έλον Μασκ μίλησε δημόσια για πρώτη φορά το 2023 σχετικά με την αποξένωσή του από την κόρη του, χαρακτηρίζοντάς την «κομμουνίστρια» και αποδίδοντας τις πολιτικές της απόψεις στο ακριβό ιδιωτικό σχολείο στο οποίο φοίτησε.

«Πήγε πέρα από τον σοσιαλισμό και έγινε πλήρως κομμουνίστρια, πιστεύοντας ότι οποιοσδήποτε είναι πλούσιος είναι κακός», δήλωσε ο Μασκ στον συγγραφέα Γουόλτερ Άιζακσον, αποδίδοντας μέρος της ευθύνης στο Crossroads, το ιδιωτικό σχολείο Κ-12 στη Σάντα Μόνικα, όπου τα ετήσια δίδακτρα φτάνουν έως και τα 50.000 δολάρια.

Ο ιδρυτής της SpaceX συνέχισε τη δημόσια αντιπαράθεση υποστηρίζοντας ότι εξαπατήθηκε από τον «woke mind virus» ώστε να επιτρέψει σε ένα από τα παιδιά του να γίνει τρανς γυναίκα, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του με τον Καναδό ψυχολόγο και συγγραφέα Τζόρνταν Πίτερσον.

«Ουσιαστικά εξαπατήθηκα ώστε να υπογράψω έγγραφα για έναν από τους μεγαλύτερους γιους μου, τον Ξαβιέ», δήλωσε χρησιμοποιώντας το παλιό όνομα της Βίβιαν.

«Αυτό συνέβη πριν καταλάβω τι ακριβώς συνέβαινε και υπήρχε η πανδημία COVID, οπότε υπήρχε μεγάλη σύγχυση. Μου είπαν ότι ο Ξαβιέ ίσως αυτοκτονήσει», ανέφερε.

Πρόσθεσε ακόμη: «Εξαπατήθηκα ώστε να το κάνω αυτό. Δεν μου εξήγησαν ότι οι αναστολείς εφηβείας είναι στην πραγματικότητα φάρμακα στείρωσης».

Στη συνέχεια δήλωσε: «Έχασα ουσιαστικά τον γιο μου. Τον αποκαλούν “deadnaming” για κάποιο λόγο. Ο λόγος που το αποκαλούν έτσι είναι επειδή ο γιος σου είναι νεκρός. Έτσι ο γιος μου, ο Ξαβιέ, είναι νεκρός, σκοτωμένος από τον woke mind virus».

Η απάντηση της Βίβιαν Γουίλσον

Η Γουίλσον απάντησε παρουσιάζοντας μια ιδιαίτερα επικριτική εικόνα για τον πατέρα της σε συνέντευξή της, υποστηρίζοντας ότι ήταν απών από τη ζωή της και ότι την εκφόβιζε λόγω της ταυτότητάς της.

Μιλώντας στο NBC News, δήλωσε: «Δεν γνωρίζει πώς ήμουν ως παιδί, επειδή πολύ απλά δεν ήταν εκεί».

Συνέχισε λέγοντας: «Και στον λίγο χρόνο που ήταν παρών, δεχόμουν αδιάκοπη παρενόχληση για τη θηλυκότητά μου και το γεγονός ότι είμαι queer».

Παράλληλα, μέσω του Threads, της πλατφόρμας της Meta του Μαρκ Ζούκερμπεργκ και ανταγωνιστή του X, έγραψε: «Θέλω να καταστήσω απολύτως σαφές ότι εγώ τον αποκήρυξα και όχι το αντίστροφο».

Η οικογένεια του Έλον Μασκ

Η Βίβιαν και ο δίδυμος αδελφός της Γκρίφιν είναι τα μεγαλύτερα παιδιά του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla. Το πρώτο παιδί που απέκτησε με την Τζάστιν Γουίλσον, ο γιος τους Νεβάδα, πέθανε τραγικά σε ηλικία μόλις 10 μηνών.

Τα δίδυμα γεννήθηκαν το 2004 στην Καλιφόρνια, τρία χρόνια πριν από τη γέννηση των μικρότερων αδελφών τους, Κάι, Σάξον και Ντέμιαν, οι οποίοι σήμερα είναι 20 ετών.

Ο Νοτιοαφρικανός δισεκατομμυριούχος έχει αποκτήσει συνολικά 14 παιδιά με τέσσερις διαφορετικές γυναίκες: την Τζάστιν Γουίλσον, την Γκράιμς, τη Σίβον Ζίλις και την Άσλεϊ Σεντ Κλερ. Ο ίδιος έχει εκφράσει δημόσια την άποψη ότι ο πλανήτης αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογεννητικότητας, όπως υπενθυμίζει η Daily Mail.