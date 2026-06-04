Σε έναν κόσμο όπου η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας παραμένει διαρκώς στο μικροσκόπιο των μέσων ενημέρωσης, η πριγκίπισσα Ευγενία βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά λόγω της αποχώρησής της από έναν ρόλο «επιρροής» στο ίδρυμα του βασιλιά Καρόλου, μετά από λιγότερο από έναν χρόνο συνεργασίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Hello Magazine, η Πριγκίπισσα Ευγενία είχε διοριστεί τον Μάιο του 2025 ως μέντορας στην πρωτοβουλία «35 under 35» του The King’s Foundation, ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει ανερχόμενους ηγέτες στους τομείς της μόδας, της αρχιτεκτονικής και του περιβαλλοντικού ακτιβισμού. Ωστόσο, όπως αναφέρεται σε βρετανικά μέσα, η συνεργασία φαίνεται να ολοκληρώθηκε αθόρυβα πριν συμπληρωθεί καν ένας χρόνος, χωρίς επίσημη δραματική ρήξη.

Η ίδια πηγή επισημαίνει ότι η αποχώρηση δεν συνδέεται απαραίτητα με κάποιο αρνητικό γεγονός, καθώς υπήρχε εξαρχής περιορισμένος χρονικός ορίζοντας για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα. Παρόλα αυτά, άλλες αναφορές έκαναν λόγο για «σκιά» που ενδέχεται να έριξε στην εικόνα της η συνεχιζόμενη δημόσια συζήτηση γύρω από τον πατέρα της, Άντριου Μαουντμπάτεν- Ουίνσδορ.

Η Ευγενία, κόρη της Σάρα Φέργκιουσον και του Άντριου, παραμένει εκτός ενεργών βασιλικών καθηκόντων, καθώς έχει επιλέξει να ακολουθεί επαγγελματική πορεία στον χώρο της τέχνης μέσω της γκαλερί Hauser & Wirth. Παράλληλα, συνεχίζει να στηρίζει επιλεγμένες φιλανθρωπικές δράσεις, διατηρώντας ένα πιο διακριτικό δημόσιο προφίλ.

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στο πρόγραμμα «35 under 35», είχε μία μόνο δημόσια εμφάνιση, όπου μίλησε για την επίδραση της τέχνης στη δική της επαγγελματική πορεία και εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη στήριξη νέων δημιουργών. Η παρουσία της χαρακτηρίστηκε από χαμηλούς τόνους αλλά ουσιαστική επαφή με τους συμμετέχοντες.

Παράλληλα, η πριγκίπισσα φέρεται να διατηρεί θετικές σχέσεις με τον θείο της, βασιλιά Κάρολο Γ΄, ενώ πρόσφατα βρέθηκε στο επίκεντρο οικογενειακών ειδήσεων λόγω της εγκυμοσύνης της και της αναμονής του τρίτου της παιδιού με τον σύζυγό της Τζακ Μπρουκσμπανκ.

Στο μεταξύ, η δημόσια εικόνα της έχει περάσει από διάφορες φάσεις, καθώς στο παρελθόν είχε εμπλακεί και σε άλλες φιλανθρωπικές συνεργασίες, όπως με την Anti-Slavery International, από την οποία, επίσης, αποχώρησε.

Η αποχώρησή της από το ίδρυμα του βασιλιά Καρόλου έρχεται σε μια περίοδο όπου η πριγκίπισσα επικεντρώνεται στην οικογένεια και στην καθημερινότητά της στο Λονδίνο, ισορροπώντας ανάμεσα σε προσωπικές προτεραιότητες και επιλεκτικές δημόσιες εμφανίσεις.