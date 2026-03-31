Σε κλίμα οδύνης, πλήθος κόσμου συρρέει στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου, στη Μητρόπολη Αθηνών, προκειμένου να απευθύνει το ύστατο χαίρε στη μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια, Μαρινέλλα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών το περασμένο Σάββατο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 14:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ μέχρι τις 13:00 το πρωί η σορός της θα βρίσκεται σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου. Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης βρίσκεται η οικογένειά της, η οποία έχει επιλέξει η ταφή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

«Η Μαρινέλλα ήταν μία ΜΑΝΑ για το ελληνικό τραγούδι, όλοι έτσι τη φωνάζαμε γιατί ήταν γεμάτη στοργή και αγάπη. Νώθω ήσυχη γιατί εδώ και ενάμιση χρόνο είχα μία αγωνία αν υπέφερε, πώς ήταν. Με αγάπη την αποχαιρετώ. Τη θαύμαζα απεριόριστα, από όπου πέρασε η Μαρινέλλα άφησε πολιτισμό. Της χρωστάμε όλοι», τόνισε η σπουδαία Τάνια Τσανακλίδου, έξω από τη Μητρόπολη Αθηνών.