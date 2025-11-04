Η παρουσιάστρια του «The View» και διάσημη ηθοποιός, Γούπι Γκόλντμπεργκ, έσκισε ένα σημείωμα που της έδωσε η συμπαρουσιάστριά της, Σάνι Χόστιν, τη Δευτέρα, με το οποίο της ζητούσε να διευκρινίσει μια δήλωση που είχε κάνει νωρίτερα στην εκπομπή σχετικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι παρουσιάστριες συζητούσαν τη συνέντευξη του Τραμπ στο «60 Minutes» κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Δευτέρας.

Η Χόστιν επεσήμανε ότι ο Τραμπ είχε δώσει χάρη στον Τσανγκπένγκ «CZ» Ζάο, που σύμφωνα με το Fox News είναι ο καταδικασμένος ιδρυτής του Binance -της μεγαλύτερης πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στον κόσμο- και αναφέρθηκε στα λόγια του προέδρου στη συνέντευξη, όπου εκείνος ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε τίποτα ούτε για τη χάρη ούτε για τον Ζάο.

«Η οικογένεια Τραμπ έχει βγάλει γύρω στα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια εκμεταλλευόμενη τη διακυβέρνησή του κι εκείνος τώρα ισχυρίζεται ότι στο παρελθόν ο Τζο Μπάιντεν δεν ήξερε σε ποιον απένειμε χάρη, χρησιμοποιώντας έναν μηχανισμό αυτόματης υπογραφής. Πώς γίνεται, λοιπόν, εσύ τώρα να μην ξέρεις ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος;», σχολίασε η Σάνι Χόστιν.

Η Γκόλντμπεργκ τότε παρενέβη αστειευόμενη, λέγοντας: «Επειδή χρησιμοποίησε τον μηχανισμό αυτόματης υπογραφής».

Αργότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η Χόστιν έγραψε κάτι σε ένα σημείωμα και το έδωσε στην Γκόλντμπεργκ την ώρα που μιλούσε.

«Τι στο καλό; Τι είναι αυτό;», αντέδρασε η Γκόλντμπεργκ, την ώρα που διάβαζε το σημείωμα. «Δεν γνωρίζουμε αν ο Τραμπ χρησιμοποίησε τον μηχανισμό αυτόματης υπογραφής για τη χάρη, ήταν αστείο!», είπε, σκίζοντας το χαρτί μπροστά στην κάμερα.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια στη συνέχεια επανέλαβε πως δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο Τραμπ χρησιμοποίησε τη συσκευή, προσπαθώντας να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.

«Το πιο δύσκολο σε αυτή τη δουλειά σήμερα είναι ότι κανείς δεν καταλαβαίνει τις αποχρώσεις του λόγου. Είναι εμφανές πότε κάποιος αστειεύεται, πότε κάνει πλάκα. Ειδικά σε αυτή την εκπομπή! Είμαι πολύ συγκεκριμένη όταν επισημαίνω κάτι. Όταν λέω ένα αστείο, είναι ξεκάθαρο ότι δεν μιλάω σοβαρά. Αυτό είναι γελοίο», συνέχισε η εμφανώς εκνευρισμένη Γκόλντμπεργκ.

Το κοινό τότε αποθέωσε με χειροκροτήματα την παρουσιάστρια, η οποία επέκρινε στη συνέχεια τις μεταναστευτικές πολιτικές του Τραμπ.