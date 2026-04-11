Στη μεγάλη οθόνη, το σεξ μοιάζει πάντα με έκρηξη. Δύο άνθρωποι συναντιούνται, τα βλέμματα διασταυρώνονται, η ένταση κορυφώνεται και μέσα σε δευτερόλεπτα βρίσκονται στο κρεβάτι. Χωρίς σχέδιο, χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο πάθος. Σύμφωνα με το Journal of Sex Research, αυτό το αφήγημα δεν είναι τυχαίο. Τα media όχι μόνο αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, αλλά τη διαμορφώνουν κιόλας, καλλιεργώντας την ιδέα ότι το «αληθινό» σεξ πρέπει να είναι αυθόρμητο.

Δεν προκαλεί έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δηλώνουν πως αυτό προτιμούν. Έρευνες δείχνουν ξεκάθαρα ότι η συντριπτική πλειοψηφία ευνοεί το απρογραμμάτιστο σεξ, το οποίο θεωρεί πιο αυθεντικό, πιο ζωντανό, πιο παθιασμένο. Κι όμως, εδώ αρχίζει η μεγάλη αντίφαση.

Οι ειδικοί λένε το αντίθετο: γιατί προτείνουν προγραμματισμένο σεξ

Ενώ η κοινωνία εξυμνεί τον αυθορμητισμό, οι σεξουαλικοί θεραπευτές υποστηρίζουν σχεδόν ομόφωνα το προγραμματισμένο σεξ. Μια προσέγγιση που για πολλούς ακούγεται άψυχη, σχεδόν αντι-ρομαντική. Κι όμως, πίσω από αυτή τη σύσταση κρύβεται μια βαθιά κατανόηση της ανθρώπινης επιθυμίας και των κύκλων της.

Γιατί ο αυθορμητισμός, όσο εκρηκτικός κι αν είναι, δεν κρατά για πάντα.

Από την «καυτή αρχή» στη σιωπηλή απόσταση

Στην αρχή κάθε σχέσης, όλα μοιάζουν εύκολα. Η επιθυμία είναι έντονη, σχεδόν ακαταμάχητη. Οι σύντροφοι δεν μπορούν να κρατηθούν μακριά ο ένας από τον άλλον. Το σεξ είναι συχνό, αυθόρμητο, γεμάτο ένταση και ενθουσιασμό. Είναι εκείνη η φάση που πολλοί θυμούνται ως «μαγική».

Όμως αυτή η περίοδος έχει ημερομηνία λήξης. Συνήθως διαρκεί από έξι έως δεκαοκτώ μήνες. Μετά, η επιθυμία αλλάζει. Δεν εξαφανίζεται, αλλά παύει να είναι επιτακτική. Και τότε εμφανίζεται το πιο συνηθισμένο πρόβλημα στις μακροχρόνιες σχέσεις: οι διαφορές στη σεξουαλική επιθυμία.

«Εσύ θέλεις συνέχεια» vs «εσύ ποτέ»: Όταν η επιθυμία γίνεται πεδίο μάχης

Εκεί που κάποτε υπήρχε αυθόρμητη σύνδεση, τώρα γεννιέται ένταση. Ο ένας σύντροφος ζητά περισσότερη επαφή, ο άλλος απομακρύνεται. Ο ένας νιώθει απόρριψη, ο άλλος πίεση. Οι ρόλοι αυτοί δεν είναι σταθεροί ούτε προβλέψιμοι και σε πολλές περιπτώσεις, οι γυναίκες είναι εκείνες που επιθυμούν περισσότερη σεξουαλική επαφή.

Η κατάσταση συχνά κλιμακώνεται. Οι νυχτερινές συζητήσεις μετατρέπονται σε καβγάδες, οι καβγάδες σε απογοήτευση και η απογοήτευση σε σιωπή. Η σχέση αρχίζει να μοιάζει με ηφαίστειο που σιγοβράζει, έτοιμο να εκραγεί.

Όταν εξαφανίζεται η τρυφερότητα

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στο σεξ. Αγγίζουν κάθε μορφή οικειότητας. Οι αγκαλιές και τα φιλιά παύουν να είναι αθώα. Φορτίζονται με προσδοκίες και φόβους. Ο ένας τα προσφέρει με ελπίδα, ο άλλος τα αποφεύγει από άμυνα.

Έτσι, ακόμη και η πιο απλή μορφή τρυφερότητας αρχίζει να εξαφανίζεται. Και μαζί της, χάνεται ένα θεμέλιο της σχέσης.

Η λύση που προτείνουν οι ειδικοί: Συμφωνία και πρόγραμμα

Όταν δεν υπάρχουν βαθύτερα τραύματα ή σοβαρά ψυχολογικά ζητήματα, οι ειδικοί προτείνουν μια πρακτική λύση που μπορεί να αλλάξει τα πάντα: συμφωνία και προγραμματισμός.

Τα ζευγάρια καλούνται να καθίσουν, να μιλήσουν ειλικρινά και να καταλήξουν σε μια συχνότητα που να μπορεί να λειτουργήσει και για τους δύο. Και έπειτα, να την εντάξουν στην καθημερινότητά τους. Να ορίσουν συγκεκριμένες στιγμές για σεξ, όπως θα έκαναν με κάθε άλλη σημαντική δραστηριότητα.

Πόσο συχνά είναι «φυσιολογικό»;

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καμία «σωστή» συχνότητα. Κάθε άνθρωπος και κάθε σχέση έχει τον δικό της ρυθμό. Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι πολλά ζευγάρια κάτω των 45 ετών κάνουν σεξ περίπου μία φορά την εβδομάδα, ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες η συχνότητα μειώνεται σε δύο έως τρεις φορές τον μήνα. Αυτά τα δεδομένα δεν αποτελούν κανόνα, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν ως αφετηρία για διάλογο.

Τα απρόσμενα οφέλη του προγραμματισμένου σεξ

Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, ο προγραμματισμός μπορεί να απελευθερώσει τη σχέση. Η ένταση μειώνεται, οι καβγάδες υποχωρούν και η πίεση εξαφανίζεται. Ο σύντροφος με μεγαλύτερη επιθυμία δεν χρειάζεται πλέον να διεκδικεί συνεχώς, ενώ εκείνος με χαμηλότερη επιθυμία δεν αισθάνεται ότι πολιορκείται.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι επιστρέφει η τρυφερότητα. Οι αγκαλιές και τα φιλιά ξαναγίνονται αυτό που ήταν κάποτε: απλές εκφράσεις αγάπης, χωρίς υπονοούμενα ή προσδοκίες.

Πώς να το κάνετε να λειτουργήσει

Ο προγραμματισμός δεν σημαίνει ρουτίνα χωρίς συναίσθημα. Σημαίνει συνειδητή επιλογή. Σημαίνει ότι δίνετε χώρο και χρόνο στη σχέση σας. Για να λειτουργήσει, απαιτεί ειλικρίνεια, σεβασμό και διάθεση για συμβιβασμό. Χρειάζεται να εκφράζετε τις ανάγκες σας χωρίς πίεση και να ακούτε τον άλλον χωρίς άμυνα.

Και όταν η επικοινωνία μπλοκάρει, η καθοδήγηση ενός ειδικού μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Η πραγματικότητα πίσω από τη ρομαντική φαντασίωση

Οι ταινίες θα συνεχίσουν να μας δείχνουν ιστορίες γεμάτες αυθόρμητο πάθος. Όμως αυτή είναι μόνο η αρχή της ιστορίας, όχι η εξέλιξή της. Στην πραγματική ζωή, οι σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο δεν βασίζονται μόνο στην ένταση της στιγμής, αλλά και στη συνειδητή φροντίδα.

Και κάποιες φορές, αυτή η φροντίδα έχει τη μορφή ενός απλού… προγραμματισμού.

Μια ταινία που το λέει όπως είναι

Αν θέλετε να δείτε αυτή την πραγματικότητα με χιούμορ και ευαισθησία, αξίζει να παρακολουθήσετε την ταινία Hope Springs με τους Meryl Streep, Tommy Lee Jones και Steve Carell, σε μια ιστορία που υπενθυμίζει ότι το πάθος δεν χάνεται, απλώς χρειάζεται φροντίδα και, μερικές φορές, λίγο καλύτερο προγραμματισμό.