Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα γύρω από τις σχέσεις αφορά τη «σωστή» συχνότητα του σεξ. Πόσο συχνά πρέπει τελικά να έρχεται ένα ζευγάρι σε επαφή; Υπάρχει ιδανικός αριθμός ή πρόκειται για έναν μύθο που δημιουργεί περισσότερο άγχος παρά ικανοποίηση;

Η ψυχολόγος και ειδικός στις σχέσεις Tracey Cox δίνει μια ξεκάθαρη απάντηση: δεν υπάρχει μία «σωστή» συχνότητα που να ισχύει για όλους. Όπως εξηγεί, η σύγκριση με άλλους ανθρώπους ή ζευγάρια είναι παραπλανητική και συχνά επιβαρύνει τη σχέση αντί να τη βελτιώνει.

Κάθε ζευγάρι λειτουργεί με τους δικούς του ρυθμούς, καθώς οι ανάγκες και οι επιθυμίες διαφέρουν σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η πίεση για «περισσότερο» σεξ ή για συμμόρφωση σε κάποιο υποτιθέμενο πρότυπο μπορεί τελικά να μειώσει τη διάθεση και τη σεξουαλική επιθυμία.

Τι δείχνουν οι έρευνες; Σύμφωνα με μελέτες, τα ζευγάρια που έχουν σεξουαλική επαφή περίπου μία φορά την εβδομάδα δηλώνουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη σχέση τους. Ωστόσο, η αύξηση της συχνότητας πέρα από αυτό το σημείο δεν φαίνεται να προσφέρει επιπλέον όφελος στην ευτυχία ή την ποιότητα της σχέσης.

Το βασικό στοιχείο, σύμφωνα με την Tracey Cox, δεν είναι η ποσότητα αλλά η ποιότητα της επαφής. Η συναισθηματική σύνδεση, η οικειότητα και η επικοινωνία παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας υγιούς σεξουαλικής ζωής.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η σεξουαλική επιθυμία δεν είναι πάντα αυθόρμητη. Σε πολλές περιπτώσεις, αναπτύσσεται μέσα από τη συναισθηματική εγγύτητα και την αίσθηση ασφάλειας που υπάρχει μέσα στη σχέση. Όταν το σεξ αντιμετωπίζεται ως «υποχρέωση» ή ως κάτι που πρέπει να μετρηθεί, η απόλαυση μειώνεται και το άγχος αυξάνεται.

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο είναι ότι πολλοί άνθρωποι υπερεκτιμούν το πόσο συχνά κάνουν σεξ οι άλλοι, δημιουργώντας μια λανθασμένη εικόνα «κανονικότητας». Στην πραγματικότητα, οι διαφορές μεταξύ των ζευγαριών είναι μεγάλες και απολύτως φυσιολογικές.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: δεν υπάρχει «σωστό» ή «λάθος» όταν μιλάμε για τη συχνότητα του σεξ. Αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι το τι λειτουργεί για κάθε ζευγάρι ξεχωριστά, χωρίς συγκρίσεις, χωρίς πίεση και με έμφαση στην ουσιαστική σύνδεση.