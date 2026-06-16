Η ανησυχία των καταναλωτών για τις επιπτώσεις των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων στην υγεία εντείνεται διαρκώς. Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερες επιστημονικές μελέτες συνδέουν την κατανάλωσή τους με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, διαβήτη, παχυσαρκίας, ακόμη και πρόωρου θανάτου.

Κι όμως, παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα εξακολουθούν να κυριαρχούν στο διατροφικό πρότυπο των Αμερικανών, καλύπτοντας περίπου το 55% της συνολικής τους διατροφής.

«Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα προσφέρουν ορισμένα πλεονεκτήματα, αλλά εις βάρος της υγείας του καταναλωτή. Είναι βολικά, οικονομικά προσιτά, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και συχνά σχεδιάζονται ώστε να είναι εξαιρετικά εύγευστα, γεγονός που εξηγεί την ευρεία κατανάλωσή τους», δήλωσε ο Mir Ali, MD, ιατρικός διευθυντής του MemorialCare Surgical Weight Loss Center στο Orange Coast Medical Center της Καλιφόρνια, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Όπως εξήγησε, «εξαιτίας αυτών των χαρακτηριστικών, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα είναι βαθιά ενσωματωμένα στη σύγχρονη διατροφή. Αν και πολλοί γνωρίζουν ότι δεν αποτελούν την καλύτερη επιλογή για την υγεία, η ευκολία και η γεύση συχνά καθορίζουν τις τελικές αποφάσεις».

Η μεγάλη συζήτηση: Φταίνε τα συστατικά ή η επεξεργασία;

Οι επιστήμονες εξακολουθούν να αναζητούν την ακριβή αιτία πίσω από τους κινδύνους που συνδέονται με τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.

Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό: ευθύνεται κυρίως η χαμηλή διατροφική τους ποιότητα, καθώς περιέχουν συνήθως υψηλές ποσότητες νατρίου, πρόσθετων σακχάρων και επεξεργασμένων δημητριακών; Ή μήπως ο πραγματικός ένοχος είναι η ίδια η βιομηχανική επεξεργασία και τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή τους; Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Public Health (AJPH) έρχεται να ενισχύσει τη δεύτερη εκδοχή. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η διαδικασία επεξεργασίας ενδέχεται να επηρεάζει την υγεία ανεξάρτητα από τη θρεπτική σύσταση των τροφίμων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες υπερεπεξεργασμένων τροφίμων εμφάνιζαν χειρότερους δείκτες υγείας, ακόμη και όταν λήφθηκε υπόψη η συνολική διατροφική αξία της διατροφής τους.

Πώς διεξήχθη η έρευνα

Για τις ανάγκες της μελέτης, οι επιστήμονες αξιοποίησαν στοιχεία από την Εθνική Έρευνα Εξέτασης Υγείας και Διατροφής των ΗΠΑ (NHANES), διερευνώντας τη σχέση των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων με καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου, συχνές ασθένειες και τη θνησιμότητα από κάθε αιτία.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα δεδομένα τόσο με όσο και χωρίς προσαρμογή για τη θρεπτική ποιότητα των τροφίμων, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν η επεξεργασία ασκεί ανεξάρτητη επίδραση.

Για την ταξινόμηση των τροφίμων χρησιμοποίησαν ένα καθιερωμένο σύστημα κατηγοριοποίησης, το οποίο τα ομαδοποιεί ανάλογα με τον βαθμό επεξεργασίας τους. Στη μία άκρη του φάσματος βρέθηκαν τα ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, και στην άλλη τα υπερεπεξεργασμένα προϊόντα, τα οποία παρασκευάζονται με βιομηχανικά συστατικά και πρόσθετα που δεν χρησιμοποιούνται συνήθως στην οικιακή μαγειρική.

Παράλληλα, οι ερευνητές αξιολόγησαν τη διατροφική ποιότητα των τροφίμων, αποδίδοντας βαθμολογία με βάση τη συνολική υγιεινή τους αξία. Αντίστοιχα, κάθε συμμετέχων έλαβε μια συνολική βαθμολογία ποιότητας διατροφής, ανάλογα με τα τρόφιμα που δήλωσε ότι κατανάλωνε.

Στη συνέχεια εξετάστηκε κατά πόσο η κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων σχετιζόταν με δείκτες όπως το σωματικό βάρος, τα επίπεδα σακχάρου και χοληστερόλης, αλλά και με τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο θανάτου.

Τα ανησυχητικά ευρήματα

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικά.

Για κάθε αύξηση κατά 10% των θερμίδων που προέρχονταν από υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, οι συμμετέχοντες εμφάνιζαν χειρότερους δείκτες υγείας.

Συγκεκριμένα, όσοι κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες υπερεπεξεργασμένων τροφίμων είχαν:

υψηλότερο σωματικό βάρος,

δυσκολότερο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα,

αυξημένη αρτηριακή πίεση,

δυσμενέστερα επίπεδα χοληστερόλης.

Παράλληλα, παρουσίαζαν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης παθήσεων όπως:

διαβήτης,

μεταβολικό σύνδρομο,

καρκίνος.

Το πλέον ανησυχητικό εύρημα ήταν ότι διέτρεχαν και αυξημένο κίνδυνο θανάτου κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης της μελέτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συσχετίσεις αυτές παρέμειναν ισχυρές ακόμη και όταν οι ερευνητές συνυπολόγισαν τη διατροφική ποιότητα των τροφίμων, καθώς και τα επίπεδα κορεσμένων λιπαρών, προστιθέμενων σακχάρων και νατρίου που περιείχαν.

Επιπλέον, τα ίδια μοτίβα καταγράφηκαν σχεδόν σε όλες τις υποομάδες πληθυσμού που εξετάστηκαν.

«Συνολικά, αυτά τα ευρήματα ενισχύουν τις ήδη υπάρχουσες ανησυχίες για τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Παρότι η ενημέρωση γύρω από τους κινδύνους τους είναι σχετικά υψηλή, η υιοθέτηση πιο υγιεινών επιλογών παραμένει δύσκολη, ιδιαίτερα όταν το κόστος, η ευκολία και η διαθεσιμότητα λειτουργούν ως περιοριστικοί παράγοντες», σχολίασε ο Δρ. Ali.

Οι επιπτώσεις στην υγεία είναι πολλαπλές

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα δεν συνδέονται μόνο με μία ασθένεια, αλλά με ένα ολόκληρο φάσμα σοβαρών προβλημάτων υγείας.

«Πολλές μελέτες έχουν συνδέσει τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα με ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, όπως ο διαβήτης, η υπέρταση, η παχυσαρκία και η υπερλιπιδαιμία», ανέφερε ο Cheng-Han Chen, MD, ιατρικός διευθυντής του Προγράμματος Δομικής Καρδιάς στο MemorialCare Saddleback Medical Center της Καλιφόρνια, ο οποίος επίσης δεν συμμετείχε στην έρευνα.

Ο ίδιος εξήγησε ότι οι παθήσεις αυτές αποτελούν καθιερωμένους παράγοντες κινδύνου για σοβαρά καρδιαγγειακά συμβάματα, όπως το έμφραγμα και το εγκεφαλικό επεισόδιο.

«Πιστεύεται ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα επηρεάζουν την καρδιαγγειακή υγεία μέσω πολλαπλών μηχανισμών, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση της φλεγμονής, η αύξηση του οξειδωτικού στρες και η επιδείνωση της αντίστασης στην ινσουλίνη», δήλωσε ο Δρ. Chen.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Jonathan Jennings, MD, πιστοποιημένος παθολόγος στα Ιατρικά Γραφεία του Μανχάταν.

«Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα συμβάλλουν ξεκάθαρα στην ανάπτυξη ορισμένων από τις πιο δύσκολες χρόνιες παθήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η σύγχρονη ιατρική, όπως ο διαβήτης, η υπέρταση και η παχυσαρκία», τόνισε.

Η γνώση ως το ισχυρότερο όπλο πρόληψης

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η μείωση της κατανάλωσης υπερεπεξεργασμένων τροφίμων μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης πολλών προβλημάτων υγείας.

«Πιστεύω ότι η όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους της υπερκατανάλωσης αυτών των τροφίμων, αλλά και για τις οικονομικά προσιτές εναλλακτικές επιλογές, αποτελεί μία από τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές», υπογράμμισε ο Δρ. Jennings.

Το μήνυμα της νέας έρευνας είναι σαφές: δεν αρκεί να εξετάζουμε μόνο τα συστατικά που αναγράφονται στην ετικέτα ενός τροφίμου. Ο τρόπος με τον οποίο αυτό παράγεται και επεξεργάζεται ενδέχεται να παίζει εξίσου καθοριστικό ρόλο στην υγεία μας. Και καθώς τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα κατακλύζουν τα ράφια και τα πιάτα μας, η ανάγκη για ενημέρωση και πιο συνειδητές διατροφικές επιλογές γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.