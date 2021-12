Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός καινοτομίας The New Now:health που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα, το Flux Laboratory Athens / Fluxum Foundation και το Inartis Foundation.

Στην τελετή απονομής των βραβείων που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου στο Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη, οι φιναλίστ του διαγωνισμού είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στην επιστημονική κριτική επιτροπή, η οποία απαρτιζόταν από επιστήμονες και διακεκριμένες προσωπικότητες από διάφορους τομείς, τα βελτιωμένα έργα τους και τα πρωτότυπά τους.

Πρόκειται για το «The Blind Trust project», με επικεφαλής τον Αθανάσιο Μπάμπαλη, που στόχο του έχει την ανάπτυξη ενός έξυπνου ραβδιού για άτομα με δυσκολία όρασης, το «The Dyslexia project», με επικεφαλής τον Κυριάκο Μιχαηλίδη, με στόχο τη βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης των ατόμων με δυσλεξία, το «The Pappous project», με επικεφαλής τον Ζήση Τζίφα – Κρατήρα, το οποίο είναι μια πλατφόρμα που σκοπεύει να αλλάξει την ζωή των ηλικιωμένων και των τεχνολογικά αναλφάβητων ατόμων, παρέχοντας ένα εύχρηστο interface που δεν απαιτεί γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, το «The Klean project», με επικεφαλής τον Nίκο Χρόνη, που αναπτύσσει μια έξυπνη επιφάνεια που αυτο-απολυμαίνεται εξαλείφοντας έτσι την μετάδοση παθογόνων μικροοργανισμών και το «The Dragoman – Signs project», με επικεφαλής τις Αγγελική Κατσικολόγου και Δήμητρα Ανδρούτσου, το οποίο αναπτύσσει μία εφαρμογή για να μετατρέπει αυτόματα την ομιλία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Oι φιναλίστ φιλοξενήθηκαν στην Ελβετία για τρείς μήνες από το Inartis Foundation, κατά τους οποίους εργάστηκαν πάνω στην ιδέα τους υπό την επίβλεψη και την υποστήριξη 2.000 ειδικών Ελβετών επιστημόνων. Τα εισιτήρια για το ταξίδι αυτό ήταν μια ευγενική προσφορά της Aegean Airlines.

Νικητής του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο Κυριάκος Μιχαηλίδης με το The Dyslexia project.

Επιπρόσθετα, η Cynthia Odier εκ μέρους του Flux Laboratory Athens, έδωσε ξεχωριστή διάκριση στον Ζήση Τζίφα – Κρατήρα για το εγχείρημά του “The Pappous project”.

Την εκδήλωση προλόγισαν ο Olaf Kjelsen – Πρέσβης της Ελβετίας στην Ελλάδα, η Cynthia Odier – Ιδρύτρια & Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Fluxum Foundation / Flux laboratory Athens και ο Benoît Dubuis, Ιδρυτής του Inartis Foundation.

Ο διαγωνισμός καινοτομίας “The New Now” στοχεύει στην ανάδειξη της πιο δημιουργικής ιδέας και στην επιβράβευση των ιδεών που θα αφήσουν θετικό κοινωνικό αποτύπωμα στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα. Η πρωτοβουλία αυτή ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και υποστηρίζει έμπρακτα την ελληνική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, υλοποιώντας επιλεγμένες ιδέες οι οποίες και διακρίνονται.