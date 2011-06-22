Το πρόγραμμα περικοπών στην ηλεκτροδότηση για την Κρήτη και τη Ρόδο ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Οι διακοπές θα έχουν διάρκεια μισής ώρας και θα γίνουν στο διάστημα 8.30 – 10 .00 το βράδυ στην Κρήτη και 8 με 10 στη Ρόδο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Ενδεικτικό πρόγραμμα περικοπών ηλεκτρικού ρεύματος για την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011 σε Κρήτη και Ρόδο
Α. ΚΡΗΤΗ
Νομός Ώρες Διακοπής Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης
Λασιθίου 20:30 – 21:00 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
21:00 – 21:30 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΟΡΜΟΣ ΑΜΜΟΥΔΙ ΧΑΒΑΝΙΑ ΚΑΤΣΙΚΙΑ
21:30 – 22:00 ΜΑΚΡΥ ΓΥΑΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΦΕΡΜΑ ΓΡΑΛΥΓΙΑ ΣΤΟΜΙΟ
Ρεθύμνου 20:30 – 21:00 ΧΟΥΜΕΡΙ, ΔΑΦΝΕΔΕΣ, ΜΟΥΡΤΖΑΝΑ, ΑΠΛΑΔΙΑΝΑ, ΑΓΙΑ, ΑΓ. ΜΑΜΑΣ, ΚΑΛΥΒΟΣ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΚΡΑΝΑ, ΑΝΩΓΕΙΑ, ΓΑΡΑΖΟ, ΑΞΟΣ, ΒΕΝΙ, ΔΟΞΑΡΟ, ΑΓΡΙΔΙΑ, ΑΪΜΟΝΑΣ, ΔΡΟΣΙΑ, ΣΙΣΣΕΣ, ΧΩΝΟΣ, ΑΛΟΙΔΕΣ, ΜΕΛΙΔΟΝΙ, ΣΚΕΠΑΣΤΗ, ΜΠΑΛΙ
21:00 – 21:30 ΠΕΡΑΜΑ, ΣΦΑΚΑΚΙ, ΣΚΑΛΕΤΑ, ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ, ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΕΡΦΟΙ
21:30 – 22:00 ΑΔΕΛΕ, ΠΗΓΗ, ΛΟΥΤΡΑ, ΜΕΣΗ, ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΑΡΟΥΛΑΣ, ΚΥΡΙΑΝΝΑ, ΑΜΝΑΤΟΣ, ΧΑΡΚΙΑ, ΚΑΒΟΥΣΙ, ΠΡΑΣΣΕΣ, ΒΟΛΙΩΝΕΣ, ΠΑΤΣΟΣ, ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΑΜΑΡΙ, ΚΑΡΙΝΕΣ, ΛΑΜΠΙΝΗ, ΔΑΡΙΒΙΑΝΑ, ΣΠΗΛΙ, ΜΥΞΟΡΡΟΥΜΑ, ΚΙΣΣΟΣ, ΚΕΝΤΡΟΧΩΡΙ, ΠΛΑΤΑΝΕΣ, ΑΚΤΟΥΝΤΑ, ΒΑΤΟΣ, ΑΡΔΑΚΤΟΣ, ΚΕΡΑΜΕ, ΑΚΟΥΜΙΑ, ΒΡΥΣΕΣ, ΜΕΛΑΜΠΕΣ, ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ
Χανίων 20:30 – 21:00 ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ – ΚΟΚ.ΠΥΡΓΟΣ – ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ – ΠΛΑΤΑΝΙ – ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ – ΚΑΛΑΜΙ – ΚΑΛΥΒΕΣ – ΤΕΡΜΑ ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ – ΧΑΛΕΠΑ – ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ – ΣΦΑΓΕΙΑ – ΚΑΤΩ ΣΟΔΥ-ΑΠΟ ΚΟΥΡΦΑΛΩΝΑ ΕΩΣ ΠΛΑΤΑΝΟ – ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ – ΦΑΛΑΣΣΑΡΝΑ
21:00 – 21:30 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ – ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ – ΜΟΥΖΟΥΡΑΣ – ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΥΚΟΛΙΑ – ΠΕΡΒΟΛΙΤΣΑ – ΧΩΡΟΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΚΑΛΟΡΟΥΜΑ – ΧΟΡΔΑΚΙ – ΡΙΖΟΣΚΛΟΚΟ – ΣΚΛΟΚΑ – Π.Β.ΚΡΗΤΗΣ – ΑΠΟ ΟΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΧΡΙ  ΒΡΑΧΑΚΙΑ – ΣΤΑΛΟΣ – -ΦΟΝΕΣ – ΕΞΩΠΟΛΗ – ΑΛΜΥΡΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ – ΚΑΒΡΟΣ – ΚΟΥΡΝΑΣ – ΚΑΣΤΕΛΟΣ – ΠΑΤΗΜΑ – ΔΡΑΜΙΑ
21:30 – 22:00 ΠΑΛΑΙΑ ΡΟΥΜΑΤΑ – ΚΑΙ ΟΛΗ Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΕΛΙΝΟΥ-ΒΛΗΤΕΣ-ΚΟΡΑΚΙΕΣ-ΚΑΜΠΑΝΙ-ΚΑΑΘΑΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ-ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ-ΠΕΡΒΟΛΙΑ-ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΧΡΙ ΣΙΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ
Ηρακλείου 20:30 – 21:00 ΠΟΡΟΣ, ΠΑΤΕΛΕΣ, ΞΕΝΟΔ.GALLAXY
ΔΕΙΛΙΝΑ
ΚΝΩΣΣΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ, ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ
21:00 – 21:30 ΑΘΑΝΑΤΟΙ-ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ-ΒΟΥΤΕΣ-ΑΣΙΤΕΣ-ΔΑΦΝΕΣ-ΑΥΓΕΝΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΛΙΔΑΣ
ΒΑΓΙΩΝΙΑ-ΛΟΥΚΙΑ ΣΤΕΡΝΕΣ
21:30 – 22:00 ΜΕΣΑ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ – ΚΑΛΙΘΕΑ-ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Β. ΡΟΔΟΣ
Δήμος Ρόδου 20:00 – 20:30 ΜΙΚΡΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ (ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ) – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ε.Ο. ΡΟΔΟΥ – ΙΑΛΥΣΟΥ (“RODOS PALACE”, “METROPOLITAN” ΚΛΠ)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΙΞΙΑΣ – SUPER MARKET “ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ” – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΠΑΝΑΓΟΣ”
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΒΑ) – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣ (ΟΔΟΣ ΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ)
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΙΝΔΟΥ – ΤΣΑΙΡΙ – ΑΣΓΟΥΡΟΥ
ΚΟΣΚΙΝΟΥ – ΜΙΚΡΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ – ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
20:30 – 21:00 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣ (ΡΟΔΙΝΙ – ΚΑΡΑΚΟΝΕΡΟ)
ΠΟΛΗ – ΚΕΝΤΡΟ (Ο.Τ.Ε. – ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – SUPER MARKET “ΠΑΠΠΟΥ” – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ”)
ΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΑΝΤΡΑΚΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΖΙΝΟ “GRAND HOTEL”
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ (ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ)
21:00 – 21:30 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ – ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΡΟΔΟΥ – ΛΙΝΔΟΥ
ΛΙΝΔΟΣ – ΧΑΡΑΚΙ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟ Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ)
ΦΑΛΗΡΑΚΙ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ
21:30 – 22:00 ΜΑΛΩΝΑ – ΜΑΣΣΑΡΙ – ΚΑΛΑΘΟΣ – ΠΥΛΩΝΑ – ΛΑΡΔΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΕΥΚΟΙ
ΚΙΟΤΑΡΙ – ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ
ΜΙΚΡΟ ΤΜΗΜΑ ΣΟΡΩΝΗΣ – ΕΛΕΟΥΣΑ – ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ – ΑΡΧΙΠΟΛΗ – ΈΜΠΩΝΑ – ΧΑΛΚΗ – ΣΙΑΝΝΑ – ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ – ΑΠΟΛΑΚΙΑ – ΛΑΕΡΜΑ – ΙΣΤΡΙΟΣ – ΠΡΟΦΥΛΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΤΣΑΙΡΙ – “ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ”
ΚΡΕΜΑΣΤΗ – ΜΙΚΡΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΣΤΙΔΑΣ

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