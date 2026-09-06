Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν έτοιμη να πανηγυρίσει τη νίκη αντιμετωπίζοντας την Έβερτον εκτός έδρας, για την 3η αγωνιστική της Premier League, στο 96′ όμως ο Μέιτλαντ-Νάιλς με γκολάρα έγραψε το τελικό 2-2.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ήθελαν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη για να μη χάσουν έδαφος από νωρίς στη βαθμολογία και πατούσαν καλύτερα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, χωρίς όμως να καταφέρουν να σκοράρουν στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας δοκάρι στο 7′ με τον Φερνάντες.

Η Γιουνάιτεντ άνοιξε τελικά το σκορ στο 46′ με τον Μπουμό, στη συνέχεια όμως οπισθοχώρησε και έδωσε την ευκαιρία στους γηπεδούχους να πιέσουν για την ισοφάριση, στην οποία έφτασαν στο 83′ με τρομερό σουτ του Τζορτζ.

Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Μάντσεστερ κατάφερε να αντιδράσει και στο 88′ ο Σέσκο με κεφαλιά, μετά τη σέντρα του Σο, έκανε το 1-2 και όλα έδειχναν πως θα έδινε και τη νίκη στην ομάδα του.

Στο 96′, όμως, ο Μέιτλαντ-Νάιλς με… κεραυνό εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-2, με την Έβερτον να έχει 5 βαθμούς μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ακολουθεί με 4.