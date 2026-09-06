Έξι άνθρωποι διασώθηκαν μετά την κατάρρευση ενός κτιρίου στην πρωτεύουσα της Ινδίας, το Νέο Δελχί, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ, επικαλούμενο την αστυνομία.

Δεν έχει ξεκαθαριστεί πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης.

Το κτίριο βρισκόταν στο νοτιοδυτικό Νέο Δελχί και χρησιμοποιούνταν ως χώρος φιλοξενίας, ενώ αποτελούνταν από ένα υπόγειο και πέντε ορόφους.

Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική αναφορά, βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες επισκευής στο υπόγειο, όταν έγινε η κατάρρευση.

🚨NEW DELHI: A three-story building collapsed in #SatyaNiketan, Southwest #Delhi, on Sunday afternoon amid heavy rain. Several people are feared trapped under the debris as Delhi Fire Services and police conduct rescue operations. pic.twitter.com/qcI7q2UQnu — Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 6, 2026

“Όλες οι υπηρεσίες εργάζονται συντονισμένα, με την κάθε προσπάθεια να επικεντρώνεται στην ασφαλή διάσωση”, ανέφερε σε μία ανάρτησή της στο Χ, η αρμόδια υπουργός Ρέκα Γκούπτα.

Η αστυνομία του Νέου Δελχί δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού του Reuters.